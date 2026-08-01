TOP E FLOP FIORENTINA: PICCOLI-KEAN IN GOL, OULAÏ BRILLANTE. MALE NDOUR, RANIERI E MANDRAGORA

La Fiorentina è scesa in campo al Worthersee Stadion di Klagenfurt in Austria

La Fiorentina è scesa in campo al Worthersee Stadion di Klagenfurt in Austria oggi, sabato 1 agosto, alle ore 18 per l'amichevole contro il Real Madrid. Il risultato finale è stato di 1-0, rete siglata da Piccoli.

Fabio Grosso ha schierato per la prima frazione la squadra gigliata la seguente formazione (4-3-3): De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Mandragora, Ndour, Fagioli, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli. Nel secondo tempo dentro subito Christensen e fuori De Gea. Poi dentro Kean, Dodò e Fagioli fuori Oulai, Piccoli e Jimenez. In un secondo momento in Gud out Fabbian. Dentro inoltre anche Valdepenas e Fortini, fuori Ndour e Ranieri. Entrano Deli e Croci, fuori Atta e Mandragora. Questi i top e i flop viola della partita:

TOP

Piccoli: Inizia la partita non nel modo giusto, diversi gli stop sbagliati. Al primo pallone toccato si fa perdonare, segna un bel gol, quello del momentaneo 1-2 su un ottimo assist di Jimenez. Ha un'occasione anche all'inizio del secondo tempo su una palla messa dentro da Ndour.

Kean: subentra a Piccoli e si vede che l'atteggiamento è quello giusto, anche fisicamente sta bene. Salta due uomini e poi viene sgambettato. Sul cross di Fagioli anticipa il difensore dei Blancos e segna il 2-2 con un bel colpo di testa. In grande spolvero, si mette in luce anche con un'ottima giocata di tacco. Nel finale prova a calciare per segnare la sua personale doppietta ma "mastica" il pallone.

Oulaï: ha personalità da vendere e si vede, ha grande voglia e qualità, corre dietro a chiunque per cercare di recuperare palla. Non si risparmia mai, grande recupero nella sua area, Prova spesso il passaggio in verticale, sbaglia solo un pallone in pratica all’inizio della seconda frazione. Prende anche un’ottima punizione dal limite mentre stava per calciare.

FLOP

Mandragora: Si vede praticamente soltanto per la punizione che finisce di poco sopra alla traversa. Oggi in Austria prestazione incolore.

Ranieri: è in difficoltà, anche dal punto di vista fisico. Fatica a leggere lo stop di Endrick che segna il gol del momentaneo 1-0, ma non solo, in diverse occasioni gli crea qualche pericolo di troppo. Male anche sul secondo gol dei Blancos siglato da Ciria perché si perde l'autore dell'assist che mette dentro un pallone facile facile al compagno.

Ndour: da uno con il suo fisico, ci si aspetta molto di più, siamo nella pre season, ma la forma migliore è ancora lontana. Non si vede mai, se non nel pallone messo dentro per Piccoli che non riesce a concludere verso lo specchio della porta con pericolosità. Non riesce mai a ripartire e a recuperare palla. Quando prova a prendere la sfera, a volte commette fallo. Troppo lezioso nella sua area di rigore, rischia addirittura di commettere un fallo da penalty.