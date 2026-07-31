Fabregas: "Morata non è mio fratello né un mio amico, arriverà un altro attaccante" Sarà Kean..?

Il tecnico del Como non fa sconti al connazionale ed anticipa l'arrivo di un altro attaccante. Sullo sfondo c'è sempre Moise Kean

Cesc Fabregas ha parlato anche di Chalobah, vicino al Como come vi abbiamo raccontato, intervenendo a Sportitalia: “So tutto ma non vi dico niente. Sicuramente arriverà un attaccante, ma anche oggi ho visto ragazzi che vogliono dimostrare tanto. Non c’è “fretta: l’importante è fare la scelta giusta”. In zona mista ha detto: “Álvaro, piaccia o non piaccia, non è mio fratello e non è un mio amico. Io sono l’allenatore e devo prendere delle decisioni, anche difficili, per il bene del club. Álvaro è una persona molto attenta all’aspetto mentale, che sa aprirsi alle nuove generazioni. È un esempio e ha un grandissimo cuore. In questo momento, dal mio punto di vista, tutti partono da zero. Siamo il Como e dobbiamo crescere. Vale per tutti, non solo per Morata. Chi vuole rimanere qui deve dimostrarlo”.

Lo riporta alfredopedulla.com