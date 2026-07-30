Sentite Travaglio: "Tifo contro l'Italia, ho goduto quando non si è qualificata ai Mondiali"

Il direttore del Fatto Quotidiano ha parlato di Nazionale

Marco Travaglio ha parlato di sport, ma non solo, ospite di Victoria Cabello nel suo podcast "Fuori di Cabello". Le frasi più eclatanti sono quelle che riguardano il tifo contro per la nazionale di calcio. Afferma il ­­­­­­­direttore ­­­­del Fatto Quoti­­­­diano: «Quando ti ammali di calcio diventi superstizioso e io lo ero fino al 1995 quando alla Juventus arrivò Moggi: lì ho smesso di tifare e di seguire la mia Juve. Quando gioca la nazionale tifo contro, detesto la retorica finto patriottica, non sai quanto ci ho goduto per la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale. Ho tifato rare volte, nel 1978 e nel 1982 perché c'erano tutti i miei idoli, in primis Zoff».