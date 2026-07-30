Italiano netto: "La Fiorentina di oggi non è più la mia Viola, mancano tre punti cardini"

"Le esperienze con Fiorentina e Bologna mi hanno portato al Besiktas"

Vincenzo Italiano, oggi allenatore del Besiktas ed ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la sua esperienza in viola e sottolineando il valore del percorso europeo vissuto sia a Firenze che a Bologna.

"L'Europa è una competizione straordinaria: ti mette continuamente alla prova, non puoi permetterti distrazioni e ogni partita presenta difficoltà", ha dichiarato il tecnico. "Fiorentina e Bologna mi hanno dato l'opportunità di mettermi in mostra e questo mi ha aperto le porte di un grande club come il Besiktas."

Italiano ha poi rivolto lo sguardo all'attuale Fiorentina, evidenziando come il club sia profondamente cambiato rispetto ai suoi anni in panchina: "La Fiorentina di oggi non è più la 'mia' Fiorentina. Mancano tre persone che, per me, rappresentavano punti di riferimento fondamentali."