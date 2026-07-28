Fabregas preoccupato: "Stiamo avendo problemi con le liste UEFA, potremmo giocare con 16-17 giocatori in Champions"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha ammesso le problematiche che i lariani stanno affrontando per formare le liste dei calciatori che giocheranno la Champions League.

Nel corso della conferenza stampa, Cesc Fabregas ha parlato delle difficoltà che il Como dovrà affrontare nella costruzione della rosa per la Champions League: "Abbiamo difficoltà per la Champions, per le liste UEFA. Noi non abbiamo una cantera forte, abbiamo delle limitazioni e potremmo giocare con 16-17 giocatori in Champions. Abbiamo iniziato un percorso che non si fa in 2-3 anni. Si sta dando un'opportunità a un ragazzo come Cassano, sta dimostrando delle cose. Lui e Rispoli hanno delle opportunità, ma dobbiamo stare attenti. È una stagione speciale, ma attenzione. Bisogna avere la mentalità".

Le parole dell'allenatore fanno riferimento alle norme UEFA sulle liste per la Champions League. La Lista A prevede la presenza di almeno otto giocatori formati localmente: quattro cresciuti nel vivaio del club e fino a quattro cresciuti in un altro club della stessa federazione nazionale. Se una società non raggiunge questa quota, il numero massimo di giocatori registrabili si riduce.

Anche per questo motivo il Como starebbe valutando profili come quello di Moise Kean della Fiorentina. L'attaccante azzurro, oltre a garantire qualità ed esperienza, rappresenterebbe anche un elemento utile in ottica liste UEFA, essendo un calciatore formato nel sistema calcistico italiano.