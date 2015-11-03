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Notizie Vincenzo Italiano Fiorentina

Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."

07 maggio 2026 18:57

Sentite Italiano: “L’infortunio di Bernardeschi è colpa mia. Volevo che prendesse il tributo dei tifosi”

20 aprile 2026 11:06

Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

17 maggio 2025 17:55

Il DS Mattia Serafini che ha lanciato Italiano: "Allenatore adatto a ogni contesto, anche alla nazionale"

15 maggio 2025 19:18

Marco Turati (ex staff Italiano): "Vincenzo ha sempre avuto un debole per Firenze e la Curva Fiesole"

14 maggio 2025 14:44

Fiorentina penultima per intensità nel pressing, davanti solo al Monza. Il Bologna di Italiano domina

10 aprile 2025 16:15

Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"

20 febbraio 2025 13:55

2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni

21 gennaio 2025 23:44

Condò sull'esultanza di Italiano: "Il sospetto è che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo. Trovo ipocrita non esultare"

18 dicembre 2024 13:47

Italiano: "In Conference con la Fiorentina incontrate squadre forti, non siamo abituati a quelle della Champions"

04 novembre 2024 18:09

Il Corriere dello sport riporta: "Vincenzo Italiano vuole Cambiaghi per arricchire il reparto degli esterni d'attacco. Thiago Motta non lo voleva"

12 giugno 2024 16:17

La Nazione riporta: "Se anche la Fiorentina dovesse vincere la Conference, Italiano non rimarrà a Firenze"

25 maggio 2024 12:57

Pizzigoni su Italiano: "A sentire tanti tifosi della Fiorentina sembrava che li stesse per portare in Serie C"

21 maggio 2024 16:25

Graziani: "Arthur? bel giocatore ma non vale i soldi che prende. Vincere la finale è una speranza e un sogno"

15 maggio 2024 17:26

Fiorentina da record. Nelle prossime settimane supererà l'Inter per partite disputate negli ultimi due anni

14 maggio 2024 14:47

Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37

09 maggio 2024 18:13

Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"

04 maggio 2024 16:15

Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia

23 aprile 2024 14:26

Orlando su Italiano: "Come fai a contestarlo? Se va a Bologna sarebbe un passo indietro"

19 aprile 2024 18:16

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen con l'attacco: Nico, Beltran, Kouame, Belotti

10 aprile 2024 23:13

Chiarugi su Italiano: "Viene criticato per la difesa ma non ha giocatori inamovibili. Merita salto di qualità"

05 aprile 2024 18:00

Luca Marchetti: "Italiano è l'obbiettivo più semplice per il Napoli, occhio però alla suggestione Conte"

04 aprile 2024 18:08

Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina

03 aprile 2024 18:39

Graziani su Italiano: "Serve rispetto per la Società. Si mette in cattiva luce affermando di volersene andare"

03 aprile 2024 15:42

Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane

24 marzo 2024 13:04

La Repubblica: "Italiano vuole chiudere il suo ciclo vincendo un trofeo per essere ricordato per sempre"

17 marzo 2024 11:27

Orlando su Italiano: "Lo criticano ma è di nuovo in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference"

15 marzo 2024 18:10

Fiorentina dal doppio volto. In Conference è il migliore attacco, ma la quarta peggior difesa.

14 marzo 2024 17:22

Tmw: "Occhio alla Fiorentina per Sarri se dovesse essere confermato l'addio ormai nell'aria di Italiano"

14 marzo 2024 11:41

Trevisani: "Italiano è un allenatore stratosferico, ci attacchiamo al fumo della pipa per trovargli i difetti"

12 marzo 2024 12:36

Camoranesi: "Italiano è il miglior allenatore in Serie A, andrebbe sottolineato il lavoro che ha fatto"

12 marzo 2024 11:40

Probabile formazione: Ballottaggio Barak-Bonaventura sulla trequarti contro la Roma. Oggi la decisione

09 marzo 2024 14:55

Orlando: "La Fiorentina è un po' allo sbando, Italiano se ne andrà quasi di sicuro, non si trova bene con la società"

08 marzo 2024 17:48

Italiano sfida De Rossi per la prima volta. L'ultima vittoria viola contro la Roma fu firmata da Jovic ed Ikonè

08 marzo 2024 13:43

Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"

07 marzo 2024 20:04

Fiorentina pronta per Budapest, domani rifinitura e poi partenza. In attacco NZola o Beltran dall'inizio

05 marzo 2024 20:27

Fantini: "Se la Fiorentina vince stasera a Torino può giocarsi un posto importante per l'Europa"

02 marzo 2024 15:21

La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore

02 marzo 2024 13:28

Fiorentina e Torino ultime per kilometri corsi in Serie A, il Torino spesso crolla nel secondo tempo

01 marzo 2024 11:42

Italiano cambia per vincere: in Fiorentina-Lazio ha schierato la 144 formazione diversa dal suo arrivo

29 febbraio 2024 21:20

Maurizio Sarri, quante volte vicino alla Fiorentina, è la bestia nera di Italiano: zero vittorie contro di lui in viola

25 febbraio 2024 11:45

Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"

24 febbraio 2024 15:18

Massimo Caputi: "Sarri e Italiano allenatori simili per non aver fatto il salto di qualità con i propri club"

21 febbraio 2024 19:56

Mental coach spiega: "I giocatori della Fiorentina si aspettavano degli interventi della società sul mercato"

20 febbraio 2024 21:33

Monti: "Da Italiano non mi aspetto quelle parole. Buon primo tempo? La Fiorentina ha fatto un tiro in porta"

19 febbraio 2024 18:21

Bocci: "Sembra che i giocatori abbiano un problema psicologico, suggerisco di prendere un mental coach"

19 febbraio 2024 15:34

Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina

17 febbraio 2024 17:50

Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei

14 febbraio 2024 14:00

Italiano: "Ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo. Nico insostituibile? Difficile toglierlo"

05 ottobre 2023 20:20

Italiano: "Portieri possono dividersi Conference e campionato. Domani gioca chi alza livello fisicamente"

20 settembre 2023 19:41

Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"

23 agosto 2023 19:15

TMW, Kouamè vicino al rinnovo fino al 2027 con la Fiorentina. Italiano lo considera jolly offensivo

20 agosto 2023 19:22

Italiano sul caso Jovic-Terzic: "Qualcuno scappa fuori dal gregge ma hanno capito e si sono scusati"

14 maggio 2023 17:57

Di Marzio sicuro: "Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto"

21 giugno 2022 00:22

E ora risalite tutti sul carro. Fiorentina show, la Roma non vede mai la palla. Attenti alla Yaris

09 maggio 2022 23:31

Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza

07 novembre 2021 17:40

Calciatore viola al mister: "obiettivi quest'anno?" Italiano: "Avere forte identità e farsi rispettare"

17 settembre 2021 11:40

Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni

03 luglio 2021 12:06

Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3

23 giugno 2021 14:59

Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero

22 giugno 2021 15:07

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