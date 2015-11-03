Notizie Vincenzo Italiano Fiorentina

Kayode: "A Firenze sono stato da Dio. Italiano ha una mentalità incredibile, gli devo tanto.."
07 maggio 2026 18:57
Sentite Italiano: “L’infortunio di Bernardeschi è colpa mia. Volevo che prendesse il tributo dei tifosi”
20 aprile 2026 11:06
Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta
17 maggio 2025 17:55
Il DS Mattia Serafini che ha lanciato Italiano: "Allenatore adatto a ogni contesto, anche alla nazionale"
15 maggio 2025 19:18
Marco Turati (ex staff Italiano): "Vincenzo ha sempre avuto un debole per Firenze e la Curva Fiesole"
14 maggio 2025 14:44
Fiorentina penultima per intensità nel pressing, davanti solo al Monza. Il Bologna di Italiano domina
10 aprile 2025 16:15
Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"
20 febbraio 2025 13:55
2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni
21 gennaio 2025 23:44
Condò sull'esultanza di Italiano: "Il sospetto è che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo. Trovo ipocrita non esultare"
18 dicembre 2024 13:47
Italiano: "In Conference con la Fiorentina incontrate squadre forti, non siamo abituati a quelle della Champions"
04 novembre 2024 18:09
Il Corriere dello sport riporta: "Vincenzo Italiano vuole Cambiaghi per arricchire il reparto degli esterni d'attacco. Thiago Motta non lo voleva"
12 giugno 2024 16:17
La Nazione riporta: "Se anche la Fiorentina dovesse vincere la Conference, Italiano non rimarrà a Firenze"
25 maggio 2024 12:57
Pizzigoni su Italiano: "A sentire tanti tifosi della Fiorentina sembrava che li stesse per portare in Serie C"
21 maggio 2024 16:25
Graziani: "Arthur? bel giocatore ma non vale i soldi che prende. Vincere la finale è una speranza e un sogno"
15 maggio 2024 17:26
Fiorentina da record. Nelle prossime settimane supererà l'Inter per partite disputate negli ultimi due anni
14 maggio 2024 14:47
Fiorentina mai così sfortunata sotto porta. In Europa è dietro solo al Liverpool per legni colpiti: 32 a 37
09 maggio 2024 18:13
Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"
04 maggio 2024 16:15
Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia
23 aprile 2024 14:26
Orlando su Italiano: "Come fai a contestarlo? Se va a Bologna sarebbe un passo indietro"
19 aprile 2024 18:16
La Fiorentina si prepara ad affrontare il Viktoria Plzen con l'attacco: Nico, Beltran, Kouame, Belotti
10 aprile 2024 23:13
Chiarugi su Italiano: "Viene criticato per la difesa ma non ha giocatori inamovibili. Merita salto di qualità"
05 aprile 2024 18:00
Luca Marchetti: "Italiano è l'obbiettivo più semplice per il Napoli, occhio però alla suggestione Conte"
04 aprile 2024 18:08
Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina
03 aprile 2024 18:39
Graziani su Italiano: "Serve rispetto per la Società. Si mette in cattiva luce affermando di volersene andare"
03 aprile 2024 15:42
Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane
24 marzo 2024 13:04
La Repubblica: "Italiano vuole chiudere il suo ciclo vincendo un trofeo per essere ricordato per sempre"
17 marzo 2024 11:27
Orlando su Italiano: "Lo criticano ma è di nuovo in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference"
15 marzo 2024 18:10
Fiorentina dal doppio volto. In Conference è il migliore attacco, ma la quarta peggior difesa.
14 marzo 2024 17:22
Tmw: "Occhio alla Fiorentina per Sarri se dovesse essere confermato l'addio ormai nell'aria di Italiano"
14 marzo 2024 11:41
Trevisani: "Italiano è un allenatore stratosferico, ci attacchiamo al fumo della pipa per trovargli i difetti"
12 marzo 2024 12:36
Camoranesi: "Italiano è il miglior allenatore in Serie A, andrebbe sottolineato il lavoro che ha fatto"
12 marzo 2024 11:40
Probabile formazione: Ballottaggio Barak-Bonaventura sulla trequarti contro la Roma. Oggi la decisione
09 marzo 2024 14:55
Orlando: "La Fiorentina è un po' allo sbando, Italiano se ne andrà quasi di sicuro, non si trova bene con la società"
08 marzo 2024 17:48
Italiano sfida De Rossi per la prima volta. L'ultima vittoria viola contro la Roma fu firmata da Jovic ed Ikonè
08 marzo 2024 13:43
Guerini su Italiano: "Deve uscire allo scoperto con la Società. Acquistare giocatori forti, significa vincere"
07 marzo 2024 20:04
Fiorentina pronta per Budapest, domani rifinitura e poi partenza. In attacco NZola o Beltran dall'inizio
05 marzo 2024 20:27
Fantini: "Se la Fiorentina vince stasera a Torino può giocarsi un posto importante per l'Europa"
02 marzo 2024 15:21
La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore
02 marzo 2024 13:28
Fiorentina e Torino ultime per kilometri corsi in Serie A, il Torino spesso crolla nel secondo tempo
01 marzo 2024 11:42
Italiano cambia per vincere: in Fiorentina-Lazio ha schierato la 144 formazione diversa dal suo arrivo
29 febbraio 2024 21:20
Maurizio Sarri, quante volte vicino alla Fiorentina, è la bestia nera di Italiano: zero vittorie contro di lui in viola
25 febbraio 2024 11:45
Probabile formazione della Fiorentina contro la Lazio: ritorna Arthur, Nico e Ikonè a supporto di Belotti"
24 febbraio 2024 15:18
Massimo Caputi: "Sarri e Italiano allenatori simili per non aver fatto il salto di qualità con i propri club"
21 febbraio 2024 19:56
Mental coach spiega: "I giocatori della Fiorentina si aspettavano degli interventi della società sul mercato"
20 febbraio 2024 21:33
Monti: "Da Italiano non mi aspetto quelle parole. Buon primo tempo? La Fiorentina ha fatto un tiro in porta"
19 febbraio 2024 18:21
Bocci: "Sembra che i giocatori abbiano un problema psicologico, suggerisco di prendere un mental coach"
19 febbraio 2024 15:34
Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina
17 febbraio 2024 17:50
Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei
14 febbraio 2024 14:00
Italiano: "Ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo. Nico insostituibile? Difficile toglierlo"
05 ottobre 2023 20:20
Italiano: "Portieri possono dividersi Conference e campionato. Domani gioca chi alza livello fisicamente"
20 settembre 2023 19:41
Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"
23 agosto 2023 19:15
TMW, Kouamè vicino al rinnovo fino al 2027 con la Fiorentina. Italiano lo considera jolly offensivo
20 agosto 2023 19:22
Italiano sul caso Jovic-Terzic: "Qualcuno scappa fuori dal gregge ma hanno capito e si sono scusati"
14 maggio 2023 17:57
Di Marzio sicuro: "Italiano incontrerá oggi la Fiorentina per firmare il rinnovo di contratto"
21 giugno 2022 00:22
E ora risalite tutti sul carro. Fiorentina show, la Roma non vede mai la palla. Attenti alla Yaris
09 maggio 2022 23:31
Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza
07 novembre 2021 17:40
Calciatore viola al mister: "obiettivi quest'anno?" Italiano: "Avere forte identità e farsi rispettare"
17 settembre 2021 11:40
Italiano? Meglio di Gattuso! Obiettivi? Europa entro due anni
03 luglio 2021 12:06
Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3
23 giugno 2021 14:59
Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero
22 giugno 2021 15:07
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