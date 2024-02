Maurizio Sarri, quante volte vicino alla Fiorentina, è la bestia nera di Italiano: zero vittorie contro di lui in viola

Maurizio Sarri è, senza dubbio, uno degli allenatori italiani più influenti del periodo e di sicuro tra i più vincenti. Toscano non di nascita, ma di fatto a tutti gli effetti, Sarri è stato vicino in passato a diventare tecnico viola e, secondo quanto riportato da amici e familiari, allenare la Fiorentina sarebbe uno dei suoi desideri più grandi prima di smettere. Era il 2020 quando prima di approdare in biancoceleste, ci furono dei contatti per farlo vestire di viola, chissà cosa potrà riservare il futuro. Quello che è certo è che Sarri da allenatore della Lazio è la bestia nera di Italiano, in quanto in cinque confronti si registrano 4 sconfitte ed un solo pareggio, 10 reti subite ed una segnata da Nico Gonzalez nell’1-1 del 29 gennaio scorso. Anche all’andata i viola vennero sconfitti dal rigore di Immobile dopo il tocco di mano di Milenkovic allo scadere. Al Franchi i precedenti sono da spavento: 0-3 il 5 febbraio 2022 e 0-4 l’anno scorso sempre in contropiede, arma con cui Sarri ha sempre fatto male ai viola di Italiano. Cambierà la storia domani sera? Ai posteri la sentenza, ma di sicuro deve cambiare l’atteggiamento della Fiorentina in primis….

Lo riporta Il Corriere Fiorentino