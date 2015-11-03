Labaro Viola

Notizie Maurizio Sarri Fiorentina

Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"

28 aprile 2026 10:49

Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"

25 aprile 2026 11:11

Sarri chiarisce: ”Avanti con Lazio? Ad oggi non ho parlato di programmi futuri con Lotito”

23 aprile 2026 11:17

Lotito:”Sarri ha bloccato la cessione di Noslin e non gioca”. L'allenatore replica: ”Il mercato l’ha fatto lui"

05 marzo 2026 10:58

Paganini: "Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri. Piace molto a Paratici"

13 febbraio 2026 17:08

Il Messaggero: "La Lazio rischia di salutare Maurizio Sarri a fine stagione. Ecco le motivazioni"

07 gennaio 2026 14:28

Sarri sul suo futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera alla Lazio ed essere in panchina nel nuovo stadio"

28 novembre 2025 21:56

Sarri sottile: "Chivu? Può diventare di alto livello, ma preferisco i percorsi che partono dal basso"

08 novembre 2025 15:09

Sarri all’attacco: “Tutti si sono rinforzati, noi no. Così non andiamo da nessuna parte”

10 ottobre 2025 15:23

Zazzaroni: "Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità"

02 ottobre 2025 09:39

Sarri sul mercato bloccato della Lazio: "Quando l'ho scoperto ho pensato che Lotito mi aveva fregato"

24 luglio 2025 18:32

Sarri: “Non sono all’ultimo ballo, mi è cresciuta forte la voglia di tornare in campo e di esserci”

11 settembre 2024 12:47

Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina

03 aprile 2024 18:39

Pedullà: "Il Nottingham Forest ha offerto un triennale a Sarri dopo le dimissioni, no del tecnico toscano"

26 marzo 2024 12:04

Tmw: "Occhio alla Fiorentina per Sarri se dovesse essere confermato l'addio ormai nell'aria di Italiano"

14 marzo 2024 11:41

Sportmediaset: "Il Futuro di Sarri alla Lazio non è più così sicuro, la Fiorentina monitora la situazione"

07 marzo 2024 11:47

Lotito contro Sarri: "Si prenda le sue responsabilità, il mercato non c'entra nulla con il ko a Firenze"

28 febbraio 2024 12:15

Maurizio Sarri, quante volte vicino alla Fiorentina, è la bestia nera di Italiano: zero vittorie contro di lui in viola

25 febbraio 2024 11:45

Massimo Caputi: "Sarri e Italiano allenatori simili per non aver fatto il salto di qualità con i propri club"

21 febbraio 2024 19:56

Sport Mediaset rivela: "Spunta Sarri-Fiorentina per il dopo Italiano, sarebbe un ritorno a casa"

03 febbraio 2024 13:26

Verona ferma la Lazio e Sarri recrimina: "Gol di Casale regolare. Duda andava espulso 15 minuti prima"

09 dicembre 2023 18:24

Sarri si sfoga : "In Italia si fa di tutto per calcio mediocre: nessuna struttura e si gioca ad orari di m**da"

29 aprile 2023 19:06

Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"

01 aprile 2023 15:10

Bucchioni: "Fiorentina dovrà essere forte e unita come la Nazionale. Basta parlare della faccenda Gattuso"

06 luglio 2021 16:58

Schira: “Tottenham e Sarri vicini all’accordo”. Sfuma la Fiorentina?

21 maggio 2021 22:04

Archivio

Esplora l'archivio di Maurizio Sarri

Sett. 18 Sett. 17 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 2
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 30
Sett. 37 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 17 Sett. 13
Sett. 27 Sett. 20