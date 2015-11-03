Notizie Maurizio Sarri Fiorentina

Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"
28 aprile 2026 10:49
Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"
25 aprile 2026 11:11
Sarri chiarisce: ”Avanti con Lazio? Ad oggi non ho parlato di programmi futuri con Lotito”
23 aprile 2026 11:17
Lotito:”Sarri ha bloccato la cessione di Noslin e non gioca”. L'allenatore replica: ”Il mercato l’ha fatto lui"
05 marzo 2026 10:58
Paganini: "Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri. Piace molto a Paratici"
13 febbraio 2026 17:08
Il Messaggero: "La Lazio rischia di salutare Maurizio Sarri a fine stagione. Ecco le motivazioni"
07 gennaio 2026 14:28
Sarri sul suo futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera alla Lazio ed essere in panchina nel nuovo stadio"
28 novembre 2025 21:56
Sarri sottile: "Chivu? Può diventare di alto livello, ma preferisco i percorsi che partono dal basso"
08 novembre 2025 15:09
Sarri all’attacco: “Tutti si sono rinforzati, noi no. Così non andiamo da nessuna parte”
10 ottobre 2025 15:23
Zazzaroni: "Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità"
02 ottobre 2025 09:39
Sarri sul mercato bloccato della Lazio: "Quando l'ho scoperto ho pensato che Lotito mi aveva fregato"
24 luglio 2025 18:32
Sarri: “Non sono all’ultimo ballo, mi è cresciuta forte la voglia di tornare in campo e di esserci”
11 settembre 2024 12:47
Sportmediaset, Sarri era la prima scelta di Barone per il dopo Italiano. Ora si allontana dalla Fiorentina
03 aprile 2024 18:39
Pedullà: "Il Nottingham Forest ha offerto un triennale a Sarri dopo le dimissioni, no del tecnico toscano"
26 marzo 2024 12:04
Tmw: "Occhio alla Fiorentina per Sarri se dovesse essere confermato l'addio ormai nell'aria di Italiano"
14 marzo 2024 11:41
Sportmediaset: "Il Futuro di Sarri alla Lazio non è più così sicuro, la Fiorentina monitora la situazione"
07 marzo 2024 11:47
Lotito contro Sarri: "Si prenda le sue responsabilità, il mercato non c'entra nulla con il ko a Firenze"
28 febbraio 2024 12:15
Maurizio Sarri, quante volte vicino alla Fiorentina, è la bestia nera di Italiano: zero vittorie contro di lui in viola
25 febbraio 2024 11:45
Massimo Caputi: "Sarri e Italiano allenatori simili per non aver fatto il salto di qualità con i propri club"
21 febbraio 2024 19:56
Sport Mediaset rivela: "Spunta Sarri-Fiorentina per il dopo Italiano, sarebbe un ritorno a casa"
03 febbraio 2024 13:26
Verona ferma la Lazio e Sarri recrimina: "Gol di Casale regolare. Duda andava espulso 15 minuti prima"
09 dicembre 2023 18:24
Sarri si sfoga : "In Italia si fa di tutto per calcio mediocre: nessuna struttura e si gioca ad orari di m**da"
29 aprile 2023 19:06
Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"
01 aprile 2023 15:10
Bucchioni: "Fiorentina dovrà essere forte e unita come la Nazionale. Basta parlare della faccenda Gattuso"
06 luglio 2021 16:58
Schira: “Tottenham e Sarri vicini all’accordo”. Sfuma la Fiorentina?
21 maggio 2021 22:04
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