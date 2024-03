Tmw: “Occhio alla Fiorentina per Sarri se dovesse essere confermato l’addio ormai nell’aria di Italiano”

“Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione. Vado via io, sennò dovrei far cacciare qualcuno di voi. Mi metto da parte, così date una scossa. Stop”. La notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. L’ormai ex tecnico biancoceleste non ha ricevuto le giuste garanzie dalla squadra dopo il ko con l’Udinese e ha deciso quindi di ufficializzare la fine di una storia d’amore mai del tutto decollata. Che ne sarà adesso di lui? Mentre la Lazio è stata affidata al suo storico vice Giovanni Martusciello, che a oggi ha vinto i ballottaggi coi vari Klose e Rocchi, Sarri ha scelto innanzitutto di prendersi qualche mese per riposarsi, riflettere e guardarsi intorno. Poi, partirà la ricerca di un nuovo progetto che possa permettergli di applicare le sue idee calcistiche. In Italia o all’estero, del resto, le possibilità non mancano di certo. Partendo dal nostro campionato, non trovano grandi riscontri almeno per adesso le voci su un possibile ritorno al Napoli così come i rumors in chiave Milan per l’eventuale dopo-Pioli. Occhio alla Fiorentina, se dovesse essere confermato l’addio ormai nell’aria di Italiano, ma anche alle soluzioni esterne. Se Sarri stesso ha sempre detto che gli piacerebbe tornare ad allenare in Inghilterra, a Barcellona è subito emerso il suo nome nel casting per il dopo-Xavi. Non va esclusa infine neanche la pista araba, anche se per convincere l’allenatore 65enne dovrebbe arrivare davvero un’offerta irrinunciabile. Lo scrive Tuttomercatoweb

