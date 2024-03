Inter eliminata e Borussia Dortmund passato, Germania guadagna punti nel ranking sull’Italia

L’Italia resta al primo posto del ranking UEFA con 16.571 punti, davanti alla Germania che ha consolidato il secondo posto (15.928 punti) grazie al passaggio ai quarti di finale di Champions League del Borussia Dortmund. Al terzo posto c’è l’Inghilterra con 15.000 punti e al quarto la Francia con 14.416 punti. Al quinto posto la Spagna con 14.187 punti che allontana la Repubblica Ceca grazie al passaggio dell’Atletico Madrid che ha eliminato l’Inter. Ricordiamo che le prime due nazioni del Ranking avranno un posto in più nella prossima Champions League. L’Italia ha ancora quattro squadre nelle coppe europee, tre in Europa League (Roma, Milan e Atalanta) e una in Conference League (Fiorentina) e c’è il 93,8% di possibilità che la nostra nazione finisca nelle prime due posizioni del ranking.

🇪🇸 No chances for Spain in Top 2 race!

– If their three clubs don't meet in UCL – QF, and win all remaining UCL matches, Spain would have total of 16.937 points.

– Only highly unlikely comeback by Villarreal vs Marseille can keep Spain a bit more in this Top 2 race. pic.twitter.com/XJZ8GYeyRp

— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2024