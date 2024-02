Lotito contro Sarri: “Si prenda le sue responsabilità, il mercato non c’entra nulla con il ko a Firenze”

La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato pesanti strascichi in casa Lazio, subito a fine partita erano arrivate le parole di Maurizio Sarri che contestava il mercato fatto dalla società rea di non aver comprato i giocatori chiesti dal mister della Lazio. Oggi su Il Messaggero arriva la risposta furiosa di Lotito, queste le sue parole: “La rosa è forte e competitiva, Sarri si prenda le sue responsabilità insieme alla squadra invece di trovare alibi. Il mercato non c’entra nulla con il KO”

LO SFOGO DI SARRI