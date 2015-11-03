Notizie Lotito Fiorentina

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"
01 maggio 2026 22:43
Sarri chiarisce: ”Avanti con Lazio? Ad oggi non ho parlato di programmi futuri con Lotito”
23 aprile 2026 11:17
(FOTO) Renzi attacca Lotito: "Uno dei simboli del fallimento del sistema calcio. Ecco cosa fa in Senato"
04 aprile 2026 10:19
Renzi attacca Lotito: "Con lui in Parlamento, impossibile pensare ad un sistema calcio pulito"
03 aprile 2026 18:49
Disfatta Italia: Lotito avvia una raccolta firme in parlamento per chiedere le dimissioni di Gravina
01 aprile 2026 16:48
Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”
20 febbraio 2026 14:15
Lotito: “Nuovo stadio? Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto dal nuovo Franchi”
10 febbraio 2026 13:26
Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito
29 gennaio 2026 12:03
Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"
24 gennaio 2026 13:02
Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"
23 gennaio 2026 13:06
Lotito piange Commisso: "I nostri club spesso vicini nella visione. L'ho sempre apprezzato e stimato"
17 gennaio 2026 10:19
Lotito: "Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua"
09 gennaio 2026 16:48
Caos Lazio: lunga serie di infortuni e Lotito decide di far benedire Formello
16 novembre 2025 14:44
Sentite Lotito: "Siamo stati penalizzati, la Lazio non doveva avere il blocco del mercato in estate"
04 ottobre 2025 16:30
Lotito durissimo: "Siamo una società economicamente fortissima, Roma, Milan ed Inter sono ora nella m***a"
18 settembre 2025 14:08
La Lazio non può fare mercato, Lotito allora 'acquista' un arbitro: "Favorirà il dialogo"
28 luglio 2025 23:14
Sentite Lotito: "È una follia dover versare 115 milioni per dei parametri che non esistono più"
01 luglio 2025 15:15
Sentite Lotito: "Non ho necessità di vendere né di acquistare calciatori. Sarri? È carico"
29 giugno 2025 11:00
Caos Lazio, Corriere dello Sport: "La Covisoc blocca il mercato della Lazio: da ripianare 90 milioni"
26 giugno 2025 10:54
Pedullà: "Lazio, mercato bloccato? Sarri non si aspettava questa situazione e vuole spiegazioni"
25 giugno 2025 23:43
Lotito attacca Gravina: "Se la Lazio va male è colpa mia, quindi se la Nazionale delude di chi è la responsabilità?"
07 giugno 2025 16:07
Lotito: “Baroni non l’ho mandato via io, ha scelto lui. Sarri? Con lui ho un rapporto umano”
03 giugno 2025 16:49
CdS: "Lotito sogna la Champions ma la Conference rimane comunque l'obiettivo minimo della Lazio"
24 maggio 2025 13:24
TMW: "Sarri al Milan più complicato con Tare direttore sportivo dei rossoneri". La Fiorentina monitora la situazione?
20 maggio 2025 16:27
Lotito: "Mi sono dovuto fare carico di spese che società come Fiorentina e Napoli non hanno fatto"
13 maggio 2025 17:07
Lotito risponde alla chiamata di un tifoso: "I calciatori hanno la mer** nel cervello, so tutte pippe"
03 maggio 2025 11:22
L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega
18 dicembre 2024 23:50
Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina
14 novembre 2024 23:45
Lotito non molla il Decreto Crescita, ha presentato un emendamento per prorogarlo fino al 2027
07 novembre 2024 11:46
Lotito rivela: "Sarri si è dimesso perchè aveva un contrasto con i giocatori più esperti dello spogliatoio"
18 ottobre 2024 12:15
Lotito su Castrovilli: "È giusto che anche a lui vengano date delle chance, ha tecnica"
15 ottobre 2024 16:43
Lotito: "Oggi i Paperoni sono solo i calciatori e gli agenti. C'è da riformare anche lo status giuridico"
11 ottobre 2024 18:31
Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"
30 settembre 2024 23:13
Lotito non accetta i rigori netti per la Fiorentina: "A Firenze è stato uno scandalo. Palla già giocata"
24 settembre 2024 14:04
Lotito avverte la Fiorentina: "Siamo forti e abbiamo fame. Tutti scendono in campo per onorare la maglia"
18 settembre 2024 14:45
Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"
08 settembre 2024 13:31
Lotito: "Greenwood? Juventus e Napoli gufano, sono terrorizzati. Vogliono che io venda la Lazio"
15 luglio 2024 16:12
Tuttosport: "Castrovilli è finito nel mirino della Lazio. La Fiorentina gli aveva offerto rinnovo annuale"
08 luglio 2024 08:54
In 20 anni di presidenza, 6 trofei e 12 qualificazioni europee, ma i laziali contestano
14 giugno 2024 22:43
Lotito contestato, lui risponde: "Chi non vuole Baroni gli stessi che mi facevano la guerra per Inzaghi e Pioli"
09 giugno 2024 19:43
Baroni firma con la Lazio e la tifoseria si scaglia contro Lotito: "Liberala. Ostaggi dei tuoi interessi"
07 giugno 2024 19:33
Tifosi Lazio contro il tecnico croato: "Come allenatore da valutare, come uomo Tudor uomo di merda"
05 giugno 2024 19:27
Pedullà: "Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo"
05 giugno 2024 18:19
Tudor in bilico? Lotito smentisce: "Io Tudor me lo tengo, voci messe in giro per mettere zizzania"
02 giugno 2024 13:04
Lotito, che figuraccia! Il presidente della Lazio si addormenta in Senato mentre sta parlando Setti
22 maggio 2024 20:07
Lotito: "Ho preso la Lazio dalle macerie con 550 mln di debiti, contano i fatti non le parole"
12 maggio 2024 22:14
Lotito risponde a Gravina: "Rancore verso di me per difendersi dalle sue responsabilità nel calcio italiano"
24 aprile 2024 18:39
Lotito: "Non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto"
22 aprile 2024 12:45
De Rossi su Lotito: "La Lazio alle 20.42 ha fatto tweet per N'Dicka, mai visto farlo per un codice giallo"
21 aprile 2024 15:41
Lotito attacca su N'Dicka: "Diciamola tutta, hanno sospeso Udinese-Roma per un codice giallo"
20 aprile 2024 21:41
Luis Alberto e la Lazio separati in casa. Lotito: "Non va via gratis. Deve trovare club che se lo compri"
13 aprile 2024 18:12
Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson
12 aprile 2024 22:27
Lotito: "Aggressione a Immobile? Io vivo sotto scorta da 20 anni, ricevo 500 mila minacce di morte"
16 marzo 2024 13:28
Pedullà: "Il presidente della Lazio ha incontrato Igor Tudor, c'è l'intesa massima fino al 30 giugno 2025"
15 marzo 2024 00:15
Romagnoli va contro Lotito: "Io in ritiro non ci vado, mandami pure via, mi avevi promesso mille cose"
13 marzo 2024 13:02
Sarri dice addio alla Lazio? Arriva il comunicato della società: "Sarà l'allenatore fino a giugno 2025"
07 marzo 2024 19:40
Corriere della sera: "Claudio Lotito potrebbe essere l'istigatore del dossieraggio contro Gravina"
07 marzo 2024 11:31
Gazzetta: "Lotito vuole Italiano alla Lazio, con Sarri è finita. Il tecnico viola è in cima alla lista"
07 marzo 2024 09:54
Lotito scatenato, vuole far rigiocare Lazio-Milan perché secondo lui manca un rigore su Castellanos
03 marzo 2024 16:34
Lotito furioso: "Oggi superato il limite. La Lazio si farà sentire nelle sedi opportune. Basta Lega Calcio"
01 marzo 2024 23:34
Lotito contro Sarri: "Si prenda le sue responsabilità, il mercato non c'entra nulla con il ko a Firenze"
28 febbraio 2024 12:15
Sarri si sfoga a Firenze: "Sul mercato ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra B e C. Hanno fatto tutto loro"
27 febbraio 2024 10:08
Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca
12 febbraio 2024 16:43
Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"
27 novembre 2023 15:32
Fiorentina su Felipe Anderson? Ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo per rinnovare. Troppi per tutti
23 novembre 2023 20:18
Insigne alla Lazio? No, Lotito smentisce: "Non c'è niente di vero". Rimane solo la Fiorentina?
23 novembre 2023 15:51
De Laurentiis attacca Lotito: "Diritti tv gli servono per mantenere bilancio della Lazio"
13 novembre 2023 18:44
Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"
14 ottobre 2023 18:53
Lazio Flop, Sarri può essere esonerato? Offerto a Lotito il nome di Tudor come nuovo allenatore
02 ottobre 2023 14:52
Lotito snobba la Conference League: "Non è una competizione che interessa alla Lazio, non dà soldi"
11 settembre 2023 13:56
Lotito: "Vogliamo prendere Berardi ma vogliono 30 milioni e sono tanti per uno di quasi 30 anni"
05 luglio 2023 15:39
Il Messaggero scrive: "Sarri ha ricevuto una chiamata da Firenze in caso di addio alla Lazio"
30 maggio 2023 15:46
Lazio e Roma tremano, Lotito immune perchè senatore: "Sembra di stare su Scherzi a Parte"
07 aprile 2023 12:46
Perquisite sedi di Lazio, Roma e Salernitana: indagine Guardia di Finanza su compravendita calciatori
05 aprile 2023 19:10
Lotito ha fatto un favore a Dazn, fa emendamento per prolungare di due anni il contratto per i diritti
10 febbraio 2023 19:51
Lotito: "La raitezzazione delle tasse è la scelta più giusta, ringrazio Berlusconi"
04 gennaio 2023 11:09
Lotito: “Rateizzazione tasse ma quale regalo, gesto dovuto. Stadi? Troppa lentezza”
04 gennaio 2023 09:38
Renzi si schiera con la Fiorentina: "Governo dà 890 milioni al calcio e li toglie ai giovani, è folle"
20 dicembre 2022 12:03
Lotito vince la sua battaglia: sì del Governo al salva-calcio e alla rateizzazione delle tasse
19 dicembre 2022 23:03
Meloni, che bluff! Governo ha inserito legge spalma debiti per la Serie A voluta da Lotito
17 dicembre 2022 12:46
Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."
12 dicembre 2022 13:59
Renzi contro Lotito: "Meno pasticci. Non possiamo fare emendamento per far fare il mercato alla Serie A"
08 dicembre 2022 16:58
Lotito: "Quando la Fiorentina è fallita lo Stato non ha incassato nulla, avevano speso soldi contribuenti"
07 dicembre 2022 22:43
Sarri vuole Parisi alla Lazio ma Lotito non vuole spendere, Fiorentina sempre alla finestra
07 dicembre 2022 18:27
Giorgia Meloni sta con la Fiorentina: secco no allo spalma debiti per le tasse non pagate dei club di A
07 dicembre 2022 15:04
Bilanci e rateizzazioni: Barone e Lotito allo scontro ma la Fiorentina resta sulla sua strada
07 dicembre 2022 09:42
De Laurentiis attacca Casini davanti alle telecamere: "È uno schiavo di Lotito, è schiavo!"
06 dicembre 2022 17:08
Lotito, bordata alla Fiorentina: "Caos Juventus? C'è chi ha incassato 160 milioni per due giocatori"
06 dicembre 2022 16:00
Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"
06 dicembre 2022 13:52
Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"
05 dicembre 2022 18:27
Fiorentina vince battaglia sul no alla rateizzazione delle tasse, Lotito non ci sta: "Siamo discriminati"
28 novembre 2022 20:28
Caos in Lega Calcio, De Laurentiis è una furia Lotito e tutto il sistema. Tutte le big lasciano la riunione
22 novembre 2022 18:09
Lotito, deputato Forza Italia, chiede al Governo di spalmare debiti della A. Solo la Fiorentina contraria
20 novembre 2022 16:22
Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro
20 novembre 2022 13:14
Lotito sbatte la porta in faccia alla Fiorentina? "Luis Alberto? Porti i soldi. A gennaio no al prestito"
19 novembre 2022 10:41
Problemi anche in casa Lazio, Sarri ha chiesto incontro a Lotito, non va d'accordo con Tare, zero feeling
19 novembre 2022 00:35
Corriere Fiorentino: “Per Luis Alberto, Barone cerca un’intesa con Lotito. Operazione difficile”
18 novembre 2022 09:43
Sarri non l'ha presa benissimo: "Fossi in Lotito non la giocherei nemmeno la Conference League"
04 novembre 2022 12:20
Sarri furioso: "Se Lotito non cambia io non sarò più l'allenatore della Lazio, qui non si può giocare"
16 ottobre 2022 17:48
Offerti 2 miliardi per acquistare il 10% della serie A. La Fiorentina dice no insieme a Lazio e Napoli
01 ottobre 2022 00:08
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