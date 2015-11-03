Labaro Viola

Notizie Lotito Fiorentina

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"

01 maggio 2026 22:43

Sarri chiarisce: ”Avanti con Lazio? Ad oggi non ho parlato di programmi futuri con Lotito”

23 aprile 2026 11:17

(FOTO) Renzi attacca Lotito: "Uno dei simboli del fallimento del sistema calcio. Ecco cosa fa in Senato"

04 aprile 2026 10:19

Renzi attacca Lotito: "Con lui in Parlamento, impossibile pensare ad un sistema calcio pulito"

03 aprile 2026 18:49

Disfatta Italia: Lotito avvia una raccolta firme in parlamento per chiedere le dimissioni di Gravina

01 aprile 2026 16:48

Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”

20 febbraio 2026 14:15

Lotito: “Nuovo stadio? Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto dal nuovo Franchi”

10 febbraio 2026 13:26

Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito

29 gennaio 2026 12:03

Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"

24 gennaio 2026 13:02

Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"

23 gennaio 2026 13:06

Lotito piange Commisso: "I nostri club spesso vicini nella visione. L'ho sempre apprezzato e stimato"

17 gennaio 2026 10:19

Lotito: "Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua"

09 gennaio 2026 16:48

Caos Lazio: lunga serie di infortuni e Lotito decide di far benedire Formello

16 novembre 2025 14:44

Sentite Lotito: "Siamo stati penalizzati, la Lazio non doveva avere il blocco del mercato in estate"

04 ottobre 2025 16:30

Lotito durissimo: "Siamo una società economicamente fortissima, Roma, Milan ed Inter sono ora nella m***a"

18 settembre 2025 14:08

La Lazio non può fare mercato, Lotito allora 'acquista' un arbitro: "Favorirà il dialogo"

28 luglio 2025 23:14

Sentite Lotito: "È una follia dover versare 115 milioni per dei parametri che non esistono più"

01 luglio 2025 15:15

Sentite Lotito: "Non ho necessità di vendere né di acquistare calciatori. Sarri? È carico"

29 giugno 2025 11:00

Caos Lazio, Corriere dello Sport: "La Covisoc blocca il mercato della Lazio: da ripianare 90 milioni"

26 giugno 2025 10:54

Pedullà: "Lazio, mercato bloccato? Sarri non si aspettava questa situazione e vuole spiegazioni"

25 giugno 2025 23:43

Lotito attacca Gravina: "Se la Lazio va male è colpa mia, quindi se la Nazionale delude di chi è la responsabilità?"

07 giugno 2025 16:07

Lotito: “Baroni non l’ho mandato via io, ha scelto lui. Sarri? Con lui ho un rapporto umano”

03 giugno 2025 16:49

CdS: "Lotito sogna la Champions ma la Conference rimane comunque l'obiettivo minimo della Lazio"

24 maggio 2025 13:24

TMW: "Sarri al Milan più complicato con Tare direttore sportivo dei rossoneri". La Fiorentina monitora la situazione?

20 maggio 2025 16:27

Lotito: "Mi sono dovuto fare carico di spese che società come Fiorentina e Napoli non hanno fatto"

13 maggio 2025 17:07

Lotito risponde alla chiamata di un tifoso: "I calciatori hanno la mer** nel cervello, so tutte pippe"

03 maggio 2025 11:22

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina

14 novembre 2024 23:45

Lotito non molla il Decreto Crescita, ha presentato un emendamento per prorogarlo fino al 2027

07 novembre 2024 11:46

Lotito rivela: "Sarri si è dimesso perchè aveva un contrasto con i giocatori più esperti dello spogliatoio"

18 ottobre 2024 12:15

Lotito su Castrovilli: "È giusto che anche a lui vengano date delle chance, ha tecnica"

15 ottobre 2024 16:43

Lotito: "Oggi i Paperoni sono solo i calciatori e gli agenti. C'è da riformare anche lo status giuridico"

11 ottobre 2024 18:31

Lotito blocca il Senato per due ore: "Non capite un c***o di calcio e finanza"

30 settembre 2024 23:13

Lotito non accetta i rigori netti per la Fiorentina: "A Firenze è stato uno scandalo. Palla già giocata"

24 settembre 2024 14:04

Lotito avverte la Fiorentina: "Siamo forti e abbiamo fame. Tutti scendono in campo per onorare la maglia"

18 settembre 2024 14:45

Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"

08 settembre 2024 13:31

Lotito: "Greenwood? Juventus e Napoli gufano, sono terrorizzati. Vogliono che io venda la Lazio"

15 luglio 2024 16:12

Tuttosport: "Castrovilli è finito nel mirino della Lazio. La Fiorentina gli aveva offerto rinnovo annuale"

08 luglio 2024 08:54

In 20 anni di presidenza, 6 trofei e 12 qualificazioni europee, ma i laziali contestano

14 giugno 2024 22:43

Lotito contestato, lui risponde: "Chi non vuole Baroni gli stessi che mi facevano la guerra per Inzaghi e Pioli"

09 giugno 2024 19:43

Baroni firma con la Lazio e la tifoseria si scaglia contro Lotito: "Liberala. Ostaggi dei tuoi interessi"

07 giugno 2024 19:33

Tifosi Lazio contro il tecnico croato: "Come allenatore da valutare, come uomo Tudor uomo di merda"

05 giugno 2024 19:27

Pedullà: "Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo"

05 giugno 2024 18:19

Tudor in bilico? Lotito smentisce: "Io Tudor me lo tengo, voci messe in giro per mettere zizzania"

02 giugno 2024 13:04

Lotito, che figuraccia! Il presidente della Lazio si addormenta in Senato mentre sta parlando Setti

22 maggio 2024 20:07

Lotito: "Ho preso la Lazio dalle macerie con 550 mln di debiti, contano i fatti non le parole"

12 maggio 2024 22:14

Lotito risponde a Gravina: "Rancore verso di me per difendersi dalle sue responsabilità nel calcio italiano"

24 aprile 2024 18:39

Lotito: "Non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto"

22 aprile 2024 12:45

De Rossi su Lotito: "La Lazio alle 20.42 ha fatto tweet per N'Dicka, mai visto farlo per un codice giallo"

21 aprile 2024 15:41

Lotito attacca su N'Dicka: "Diciamola tutta, hanno sospeso Udinese-Roma per un codice giallo"

20 aprile 2024 21:41

Luis Alberto e la Lazio separati in casa. Lotito: "Non va via gratis. Deve trovare club che se lo compri"

13 aprile 2024 18:12

Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson

12 aprile 2024 22:27

Lotito: "Aggressione a Immobile? Io vivo sotto scorta da 20 anni, ricevo 500 mila minacce di morte"

16 marzo 2024 13:28

Pedullà: "Il presidente della Lazio ha incontrato Igor Tudor, c'è l'intesa massima fino al 30 giugno 2025"

15 marzo 2024 00:15

Romagnoli va contro Lotito: "Io in ritiro non ci vado, mandami pure via, mi avevi promesso mille cose"

13 marzo 2024 13:02

Sarri dice addio alla Lazio? Arriva il comunicato della società: "Sarà l'allenatore fino a giugno 2025"

07 marzo 2024 19:40

Corriere della sera: "Claudio Lotito potrebbe essere l'istigatore del dossieraggio contro Gravina"

07 marzo 2024 11:31

Gazzetta: "Lotito vuole Italiano alla Lazio, con Sarri è finita. Il tecnico viola è in cima alla lista"

07 marzo 2024 09:54

Lotito scatenato, vuole far rigiocare Lazio-Milan perché secondo lui manca un rigore su Castellanos

03 marzo 2024 16:34

Lotito furioso: "Oggi superato il limite. La Lazio si farà sentire nelle sedi opportune. Basta Lega Calcio"

01 marzo 2024 23:34

Lotito contro Sarri: "Si prenda le sue responsabilità, il mercato non c'entra nulla con il ko a Firenze"

28 febbraio 2024 12:15

Sarri si sfoga a Firenze: "Sul mercato ho chiesto A e mi hanno fatto scegliere tra B e C. Hanno fatto tutto loro"

27 febbraio 2024 10:08

Lite furiosa in Lega Calcio, chieste le dimissioni a Marotta, Lotito se la prende con l'Inter e attacca

12 febbraio 2024 16:43

Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"

27 novembre 2023 15:32

Fiorentina su Felipe Anderson? Ha chiesto alla Lazio 3 milioni e mezzo per rinnovare. Troppi per tutti

23 novembre 2023 20:18

Insigne alla Lazio? No, Lotito smentisce: "Non c'è niente di vero". Rimane solo la Fiorentina?

23 novembre 2023 15:51

De Laurentiis attacca Lotito: "Diritti tv gli servono per mantenere bilancio della Lazio"

13 novembre 2023 18:44

Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"

14 ottobre 2023 18:53

Lazio Flop, Sarri può essere esonerato? Offerto a Lotito il nome di Tudor come nuovo allenatore

02 ottobre 2023 14:52

Lotito snobba la Conference League: "Non è una competizione che interessa alla Lazio, non dà soldi"

11 settembre 2023 13:56

Lotito: "Vogliamo prendere Berardi ma vogliono 30 milioni e sono tanti per uno di quasi 30 anni"

05 luglio 2023 15:39

Il Messaggero scrive: "Sarri ha ricevuto una chiamata da Firenze in caso di addio alla Lazio"

30 maggio 2023 15:46

Lazio e Roma tremano, Lotito immune perchè senatore: "Sembra di stare su Scherzi a Parte"

07 aprile 2023 12:46

Perquisite sedi di Lazio, Roma e Salernitana: indagine Guardia di Finanza su compravendita calciatori

05 aprile 2023 19:10

Lotito ha fatto un favore a Dazn, fa emendamento per prolungare di due anni il contratto per i diritti

10 febbraio 2023 19:51

Lotito: "La raitezzazione delle tasse è la scelta più giusta, ringrazio Berlusconi"

04 gennaio 2023 11:09

Lotito: “Rateizzazione tasse ma quale regalo, gesto dovuto. Stadi? Troppa lentezza”

04 gennaio 2023 09:38

Renzi si schiera con la Fiorentina: "Governo dà 890 milioni al calcio e li toglie ai giovani, è folle"

20 dicembre 2022 12:03

Lotito vince la sua battaglia: sì del Governo al salva-calcio e alla rateizzazione delle tasse

19 dicembre 2022 23:03

Meloni, che bluff! Governo ha inserito legge spalma debiti per la Serie A voluta da Lotito

17 dicembre 2022 12:46

Abodi si lamenta: "Inutile che parlo con il presidente di Lega se poi arriva Lotito che fa di testa sua..."

12 dicembre 2022 13:59

Renzi contro Lotito: "Meno pasticci. Non possiamo fare emendamento per far fare il mercato alla Serie A"

08 dicembre 2022 16:58

Lotito: "Quando la Fiorentina è fallita lo Stato non ha incassato nulla, avevano speso soldi contribuenti"

07 dicembre 2022 22:43

Sarri vuole Parisi alla Lazio ma Lotito non vuole spendere, Fiorentina sempre alla finestra

07 dicembre 2022 18:27

Giorgia Meloni sta con la Fiorentina: secco no allo spalma debiti per le tasse non pagate dei club di A

07 dicembre 2022 15:04

Bilanci e rateizzazioni: Barone e Lotito allo scontro ma la Fiorentina resta sulla sua strada

07 dicembre 2022 09:42

De Laurentiis attacca Casini davanti alle telecamere: "È uno schiavo di Lotito, è schiavo!"

06 dicembre 2022 17:08

Lotito, bordata alla Fiorentina: "Caos Juventus? C'è chi ha incassato 160 milioni per due giocatori"

06 dicembre 2022 16:00

Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"

06 dicembre 2022 13:52

Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"

05 dicembre 2022 18:27

Fiorentina vince battaglia sul no alla rateizzazione delle tasse, Lotito non ci sta: "Siamo discriminati"

28 novembre 2022 20:28

Caos in Lega Calcio, De Laurentiis è una furia Lotito e tutto il sistema. Tutte le big lasciano la riunione

22 novembre 2022 18:09

Lotito, deputato Forza Italia, chiede al Governo di spalmare debiti della A. Solo la Fiorentina contraria

20 novembre 2022 16:22

Messaggio chiaro di Lotito alla Fiorentina, vende Luis Alberto solo per 20 milioni di euro

20 novembre 2022 13:14

Lotito sbatte la porta in faccia alla Fiorentina? "Luis Alberto? Porti i soldi. A gennaio no al prestito"

19 novembre 2022 10:41

Problemi anche in casa Lazio, Sarri ha chiesto incontro a Lotito, non va d'accordo con Tare, zero feeling

19 novembre 2022 00:35

Corriere Fiorentino: “Per Luis Alberto, Barone cerca un’intesa con Lotito. Operazione difficile”

18 novembre 2022 09:43

Sarri non l'ha presa benissimo: "Fossi in Lotito non la giocherei nemmeno la Conference League"

04 novembre 2022 12:20

Sarri furioso: "Se Lotito non cambia io non sarò più l'allenatore della Lazio, qui non si può giocare"

16 ottobre 2022 17:48

Offerti 2 miliardi per acquistare il 10% della serie A. La Fiorentina dice no insieme a Lazio e Napoli

01 ottobre 2022 00:08

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