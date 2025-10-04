Sentite Lotito: "Siamo stati penalizzati, la Lazio non doveva avere il blocco del mercato in estate"

Il Presidente della Lazio è intervenuto per commentare la situazione legata al mercato bloccato in estate da parte della Covisoc

A Dazn prima del match di oggi contro il Torino è stato intervistato il presidente biancoceleste Claudio Lotito che è tornato sul blocco del mercato della Lazio: "Abbiamo subito ingiustamente il blocco del mercato, è sotto gli occhi di tutti che è una norma interpretata in una certa maniera atteso che dal 1° luglio era stata abolita. Quando ho visto il parametro ho anche detto che non c'era problema, ma ci hanno bloccato il mercato sulla base di un indice di liquidità. La Lazio si trova in una situazione tranquilla e solida, è una società che ha 330 milioni di patrimonio immobiliare, oltre 300 milioni di patrimonio giocatori."

Prosegue: "La Lazio, sulla Uefa, non ha mai avuto nessuna multa mentre mi risulta che altre squadre le hanno avute. Anche questo denota l'anomalia nell'applicazione della norma. Questo ha comportato dei danni importanti perché potevo vendere giocatori e comprarne altri, con plusvalenze elevate. E non ho potuto farlo perché non potevo comprare."