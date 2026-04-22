(VIDEO) Iniziata la posa dei gradoni in Fiesole, Funaro: “Siamo in linea con il cronoprogramma”

Franchi, la Fiesole cresce: primi gradoni installati, si procede secondo cronoprogramma

Allo stadio Stadio Artemio Franchi è iniziato il montaggio dei gradoni della nuova Curva Fiesole. Numerosi operai sono al lavoro per rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma.

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha commentato l’avanzamento dei lavori in un video pubblicato sui social:

“I lavori allo stadio proseguono: come possiamo vedere, è iniziato il montaggio dei gradoni e si continuerà nei prossimi giorni. Ovviamente si salirà fino alla parte più alta, mentre la zona anteriore resta momentaneamente libera per consentire il passaggio delle gru e delle attrezzature necessarie al montaggio. Una volta completata la parte superiore, la curva verrà ultimata fino a bordo campo, con la possibilità di installare le sedute fino in fondo. I lavori stanno andando avanti nel rispetto del cronoprogramma stabilito.”