Notizie Sara Funaro Fiorentina

Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”
28 aprile 2026 11:15
(VIDEO) Iniziata la posa dei gradoni in Fiesole, Funaro: “Siamo in linea con il cronoprogramma”
22 aprile 2026 10:05
Funaro: "La Fiesole non sarà agibile nel 2026. Franchi? Sarà pronto per la stagione 2029/30"
09 dicembre 2025 12:56
Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"
22 luglio 2025 19:07
Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"
15 luglio 2025 17:27
Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"
14 luglio 2025 19:11
Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"
19 settembre 2024 18:39
Tgr Toscana: "Giovedì l'incontro tra Commisso e la sindaca Funaro. Confronto sul tema stadio Franchi"
17 settembre 2024 12:32
Commisso compra casa a Firenze, in pieno centro vicino Ponte Vecchio. Si lega ancor di più alla città
12 settembre 2024 22:59
Funaro sul Franchi: "La priorità è che la Fiorentina giochi a Firenze. Schmidt cambia idea velocemente"
20 aprile 2024 19:25
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