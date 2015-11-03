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Notizie Sara Funaro Fiorentina

Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”

28 aprile 2026 11:15

(VIDEO) Iniziata la posa dei gradoni in Fiesole, Funaro: “Siamo in linea con il cronoprogramma”

22 aprile 2026 10:05

Funaro: "La Fiesole non sarà agibile nel 2026. Franchi? Sarà pronto per la stagione 2029/30"

09 dicembre 2025 12:56

Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"

22 luglio 2025 19:07

Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"

15 luglio 2025 17:27

Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"

14 luglio 2025 19:11

Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"

19 settembre 2024 18:39

Tgr Toscana: "Giovedì l'incontro tra Commisso e la sindaca Funaro. Confronto sul tema stadio Franchi"

17 settembre 2024 12:32

Commisso compra casa a Firenze, in pieno centro vicino Ponte Vecchio. Si lega ancor di più alla città

12 settembre 2024 22:59

Funaro sul Franchi: "La priorità è che la Fiorentina giochi a Firenze. Schmidt cambia idea velocemente"

20 aprile 2024 19:25

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