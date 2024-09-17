Tgr Toscana: "Giovedì l'incontro tra Commisso e la sindaca Funaro. Confronto sul tema stadio Franchi"

Giovedì il presidente della Fiorentina incontrerà la sindaca di Firenze per parlare dello stadio Franchi

Il presidente Rocco Commisso incontrerà la sindaca di Firenze, Sara Funaro, per discutere principalmente del tema dello stadio Artemio Franchi. La Fiorentina si concentra principalmente sull'analisi dell'impatto che il cronoprogramma dei lavori avrà sulla capienza dello stadio e, di conseguenza, sui ricavi futuri, così da poter pianificare con precisione gli investimenti sia sportivi che extra-sportivi.

Oggi il presidente non presenzierà all'allenamento della squadra di Palladino, ma domani sera sarà sugli spalti per seguire la partita della ACF Women's contro il Wolfsburg. A riportarlo è la giornalista del Tgr Toscana, Sara Meini.

Corriere Fiorentino: “Dalla finale di Conference alla crisi di Palladino, 2024 nero per la Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dalla-finale-di-conference-alla-crisi-di-palladino-2024-nero-per-la-fiorentina/268522/