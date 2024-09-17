Corriere Fiorentino: “Dalla finale di Conference alla crisi di Palladino, 2024 nero per la Fiorentina”

Con la media che ha ora la Fiorentina arriverebbe al 12° posto in classifica

Nel 2024 l'umore della Fiorentina è negativo, segnato da delusioni come la finale di Conference persa ad Atene, la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta e un calo in campionato. Nella prima parte dell'anno, con Italiano in panchina, la Fiorentina ha raccolto solo 27 punti in 20 partite di Serie A, con una media di 1,35 punti a gara, insufficiente per migliorare la posizione in classifica.

Con l'arrivo di Palladino e l'inizio della nuova stagione, il trend è rimasto deludente: 30 punti in 24 partite complessive nel 2024, con una media di 1,25 punti a partita. Questa media proiettata su 38 giornate porterebbe a soli 47,5 punti, che nelle ultime stagioni hanno corrisposto al 12° posto, segnando un lento e costante declino nei risultati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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