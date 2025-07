La sindaca di Firenze, Sara Funaro, con un comunicato stampa ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Celeste Pin. Queste le sue parole:

“Esprimiamo cordoglio per la notizia della scomparsa di Celeste Pin. Ha avuto un legame autentico con Firenze, è stato una bandiera per la Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città, ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia”.