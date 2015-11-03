Notizie Celeste Pin Fiorentina

La Polizia torna nella villa di Pin, l'ex moglie: "Non torna nulla. Gesto plateale, non da lui"
29 luglio 2025 11:43
La moglie di Pin: "Va bene che venga svolta l'autopsia. Vogliamo verità e rispetto della sua immagine"
28 luglio 2025 15:43
Anche i tifosi del Verona omaggiano Celeste Pin con uno striscione: "Hai davvero voluto bene al Verona"
27 luglio 2025 18:52
Corriere dello Sport: "Morte Pin, l'ex moglie presenta denuncia contro ignoti per omicidio"
26 luglio 2025 10:49
Grosseto-Fiorentina in ricordo di Celeste Pin: viola con il lutto al braccio e un minuto di silenzio
24 luglio 2025 11:00
Quel silenzio pieno d’amore: Pioli sui social rende omaggio all'amico Celeste Pin
23 luglio 2025 22:48
Nazione: "Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l'esame autoptico"
23 luglio 2025 10:20
Morte Celeste Pin, Repubblica: "Gli investigatori lavoreranno sul caso per chiarire ogni dettaglio"
23 luglio 2025 09:15
Polverosi: "Celeste è stato protagonista della più bella Fiorentina che ricordo. In difesa eravamo fortissimi"
22 luglio 2025 23:00
Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"
22 luglio 2025 19:07
Il messaggio del presidente Giani per la scomparsa di Pin: "Al termine della sua carriera ha scelto Firenze"
22 luglio 2025 18:56
Minuto di silenzio al Viola Park per ricordare Celeste Pin prima dell'allenamento della Fiorentina
22 luglio 2025 18:35
Il cordoglio del Presidente Commisso e della Fiorentina per Pin: "Rimarrà per sempre nella storia gigliata"
22 luglio 2025 17:33
Lutto in casa Fiorentina. Ci lascia Celeste Pin, ex difensore e bandiera della Fiorentina. Aveva 64 anni
22 luglio 2025 17:06
Celeste Pin avvisa: "Pioli non verrà a Firenze a fare delle figuracce, vorrà delle garanzie dal mercato."
19 giugno 2025 23:03
Pin: "Con la Juventus può essere una vittoria fattibile. Parisi? Mi sta convincendo".
03 novembre 2023 19:34
Pin: "Mister Iachini aveva chiesto con forza Mandzukic. La viola..."
20 gennaio 2021 18:01
Pin: "La Fiorentina è messa male in attacco. È una squadra troppo fragile"
04 dicembre 2020 21:39
Pin: "La maglia viola si onora altrimenti mettete le casacche neutre"
02 novembre 2020 10:39
Pin: "Chiesa è un calciatore che deve essere sempre all'altezza anche delle situazioni che si possono venire a creare"
20 gennaio 2020 19:21
Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"
19 gennaio 2020 11:35
Pin: "Non c'è la volontà di migliorare l'organico, oggi mi aspettavo le parole di Diego Della Valle"
01 febbraio 2018 18:25
Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"
13 novembre 2017 17:25
Celeste Pin: "Ho avuto lo stesso infortunio di Saponara e vi dico che...."
14 settembre 2017 17:53
Celeste Pin: "O la società torna in prima linea o ceda a qualcun altro che ci tenga in alto"
08 settembre 2017 19:40
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