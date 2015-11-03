Labaro Viola

Notizie Celeste Pin Fiorentina

La Polizia torna nella villa di Pin, l'ex moglie: "Non torna nulla. Gesto plateale, non da lui"

29 luglio 2025 11:43

La moglie di Pin: "Va bene che venga svolta l'autopsia. Vogliamo verità e rispetto della sua immagine"

28 luglio 2025 15:43

Anche i tifosi del Verona omaggiano Celeste Pin con uno striscione: "Hai davvero voluto bene al Verona"

27 luglio 2025 18:52

Corriere dello Sport: "Morte Pin, l'ex moglie presenta denuncia contro ignoti per omicidio"

26 luglio 2025 10:49

Grosseto-Fiorentina in ricordo di Celeste Pin: viola con il lutto al braccio e un minuto di silenzio

24 luglio 2025 11:00

Quel silenzio pieno d’amore: Pioli sui social rende omaggio all'amico Celeste Pin

23 luglio 2025 22:48

Nazione: "Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l'esame autoptico"

23 luglio 2025 10:20

Morte Celeste Pin, Repubblica: "Gli investigatori lavoreranno sul caso per chiarire ogni dettaglio"

23 luglio 2025 09:15

Polverosi: "Celeste è stato protagonista della più bella Fiorentina che ricordo. In difesa eravamo fortissimi"

22 luglio 2025 23:00

Il cordoglio della sindaca Funaro: "Pin bandiera della Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città"

22 luglio 2025 19:07

Il messaggio del presidente Giani per la scomparsa di Pin: "Al termine della sua carriera ha scelto Firenze"

22 luglio 2025 18:56

Minuto di silenzio al Viola Park per ricordare Celeste Pin prima dell'allenamento della Fiorentina

22 luglio 2025 18:35

Il cordoglio del Presidente Commisso e della Fiorentina per Pin: "Rimarrà per sempre nella storia gigliata"

22 luglio 2025 17:33

Lutto in casa Fiorentina. Ci lascia Celeste Pin, ex difensore e bandiera della Fiorentina. Aveva 64 anni

22 luglio 2025 17:06

Celeste Pin avvisa: "Pioli non verrà a Firenze a fare delle figuracce, vorrà delle garanzie dal mercato."

19 giugno 2025 23:03

Pin: "Con la Juventus può essere una vittoria fattibile. Parisi? Mi sta convincendo".

03 novembre 2023 19:34

Pin: "Mister Iachini aveva chiesto con forza Mandzukic. La viola..."

20 gennaio 2021 18:01

Pin: "La Fiorentina è messa male in attacco. È una squadra troppo fragile"

04 dicembre 2020 21:39

Pin: "La maglia viola si onora altrimenti mettete le casacche neutre"

02 novembre 2020 10:39

Pin: "Chiesa è un calciatore che deve essere sempre all'altezza anche delle situazioni che si possono venire a creare"

20 gennaio 2020 19:21

Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"

19 gennaio 2020 11:35

Pin: "Non c'è la volontà di migliorare l'organico, oggi mi aspettavo le parole di Diego Della Valle"

01 febbraio 2018 18:25

Esclusiva Pin: "Nel girone di ritorno la Fiorentina crescerà, ma i tifosi vogliono i DV di una volta, non questi"

13 novembre 2017 17:25

Celeste Pin: "Ho avuto lo stesso infortunio di Saponara e vi dico che...."

14 settembre 2017 17:53

Celeste Pin: "O la società torna in prima linea o ceda a qualcun altro che ci tenga in alto"

08 settembre 2017 19:40

Celeste Pin: "La Società deve intervenire e saper ridare obiettivi importanti a questa piazza"

30 aprile 2017 21:40

Archivio

Esplora l'archivio di Celeste Pin

Sett. 31 Sett. 30 Sett. 25
Sett. 44
Sett. 3
Sett. 49 Sett. 45 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 5
Sett. 46 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 17