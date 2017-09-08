Celeste Pin: "O la società torna in prima linea o ceda a qualcun altro che ci tenga in alto"
Celeste Pin ha parlato di Fiorentina al sito calciomercato.com
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 19:40
Celeste Pin, intervistato dal sito internet calciomercato.com, ha parlato anche dell'attuale situazione societaria della Fiorentina:
Come arriva la Fiorentina (alla sfida di Verona contro il Bentegodi, ndr)?
"È una squadra giovane, è stata adottata una politica diversa. Mi auguro che la società a breve possa tornare al 100%, oppure che ceda a qualcuno che dimostri di avere la volontà di tenere Firenze nei palcoscenici che gli competono".