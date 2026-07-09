Grosso su Gudmundsson: "Non è né un esterno né una mezzala. Voglio in squadra chi vuole lavorare sodo"

Il pensiero di Fabio Grosso su Albert Gudmundsson

Tra i temi affrontati da Fabio Grosso nella conferenza di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, c'è stato il ruolo di Albert Gudmundsson.

Il nuovo tecnico Viola ha parlato così: "Atta credo che possa rendere al meglio come mezz'ala, sicuramente Gudmundsson non lo immagino lì. Non è facile parlare di moduli, ho avuto giocatori che nel 4-3-3 non amavano stare sulla linea. La libertà di movimento è fondamentale, specialmente ora che tante squadre gioca con un riferimento".

"Gudmundsson ha delle qualità e l'ha dimostrato, voglio parlare con lui come con tutti per capire i loro progetti futuri. Mi piacerà avere in squadra chi vuole veramente lavorare sodo per ottenere risultati. Stare sulla linea e fare tutta la fascia va a limitarlo, non è il suo ruolo, ha bisogno di potersi muovere liberamente e non dare riferimenti agli avversari”.