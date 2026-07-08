Ceccarini: "La Fiorentina vuole un esterno forte oltre a Koleosho, uno di spessore internazionale"

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta a RadioFirenzeViola per parlare di mercato

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta a RadioFirenzeViola per parlare di mercato, queste le sue parole:

"Per Koleosho la Fiorentina non vuole partecipare ad aste, il Paris offre di più ma il calciatore vuole la viola, bisogna aspettare. Io credo che la Fiorentina vuole un esterno forte, di caratura internazionale, Koleosho è un nome dei 4 esterni che dovrà avere la Fiorentina ma quello forte sarà un altro. Vedremo se prima dovranno fare delle cessioni, Bakayoko è uno dei nomi di livello, come Noa Lang, loro stanno cercando questo spessore e questo profilo, uno che faccia la differenza.

Paratici quando individua l'obbiettivo lui prende e chiude. Chiaramente prima o poi dovrà vendere, ma capisce che ci sono dei momenti che devi aggredire per non perdere i calciatori. Dodò vuole un club che gioca la Champions League, a me hanno detto che Comuzzo lo vogliono fare giocare. Piccoli la Lazio lo vuole in prestito con diritto, l'idea è quella di venderla.

Holm piace alla Fiorentina, in questo momento non ci sono trattative e offerte per lui, ma sicuramente piace. Piace più lui di Joao Mario per me. Prepariamoci per le convocazioni del ritiro, ci saranno delle sorprese interessante, sia a livello di esclusioni che di ingressi. Dovrebbero esserci giovani interessanti, come Croci e Eghavarebba."