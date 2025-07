Polverosi: “Celeste è stato protagonista della più bella Fiorentina che ricordo. In difesa eravamo fortissimi”

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto in ricordo di Celeste Pin su Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole: “Era un ragazzo d’oro. Quando ho saputo dell’accaduto ho subito ripensato alla finale di Uefa con la Juve: seguivo molto la Fiorentina in quel periodo, mi ricordo lui che urlava verso gli spogliatoi della Juve “siete dei ladri”.

Sul calciatore che è stato: “Celeste è stato protagonista della più bella Fiorentina che ho mai visto, quella del 1983 con De Sisti allenatore. Lui giocava con Contratto e Passarella in difesa: erano insuperabili. Fermava gente come Altobelli, Platinì, Graziani. Sono sgomento per questa notizia”