Notizie Polverosi Fiorentina

Polverosi: "Vanoli resterà? Non lo so. Non facile trovare un sostituto molto più bravo"
18 maggio 2026 10:27
Polverosi: “Fiorentina debole dentro e brutta fuori, alla fine meno male che c'è la Cremonese”
05 maggio 2026 10:38
Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"
01 maggio 2026 16:48
Polverosi: "Caso Franchi, la partita si chiuderà senza vincitori: a perdere sono i tifosi"
29 aprile 2026 09:55
Polverosi: "Grosso sarebbe una scommessa, ha fatto un anno solo a Sassuolo senza pressioni, Firenze è altro"
28 aprile 2026 14:35
Polverosi sottolinea: "Riportare su la Fiorentina da quell'inferno, non un lavoro da poco"
27 aprile 2026 09:30
Polverosi: “Fiorentina in difficoltà non gestisce il vantaggio, Lecce determinato fino alla fine"
21 aprile 2026 10:15
Polverosi: "Se Vanoli ci salva e vince la Conference, allora è dura poi mandarlo via a fine anno"
07 aprile 2026 18:33
Polverosi: "Italia? Rivoluzioni, dimissioni, fughe, non me ne frega niente. A casa anche stavolta"
01 aprile 2026 09:35
Polverosi: "Vanoli ha rimesso in piedi la Fiorentina, ma a giugno servirà una rivoluzione totale"
24 marzo 2026 15:11
Polverosi: “Paura di un nuovo tracollo contro l’Inter, ma la reazione della Fiorentina c’è stata”
24 marzo 2026 10:13
Polverosi: "La Fiorentina ha giocato la partita più bella e più vera di tutta la sua traballante stagione"
23 marzo 2026 11:04
Polverosi: "La salvezza della Fiorentina non è dietro l'angolo, non può riperdersi proprio adesso. Calma ed equilibrio"
21 marzo 2026 09:52
Polverosi: "La Fiorentina non può fare di più: il 2-1 in rimonta è già un passo avanti"
13 marzo 2026 11:13
Polverosi: "La Fiorentina è una squadra vuota, se pensa di salvarsi grazie al suo nome rischia grosso"
11 marzo 2026 21:55
Polverosi: “La Fiorentina non ha capito il rischio per sette mesi, adesso conta solo la rabbia”
11 marzo 2026 09:55
Polverosi: “Sorprende la pazienza di Firenze. Qualcuno doveva chiedere scusa”
09 marzo 2026 09:45
Polverosi: "Fagioli ieri uno dei migliori in campo ma perde spesso palloni sanguinosi, deve crescere"
24 febbraio 2026 16:27
Polverosi: "Fiorentina, tre punti coi brividi. I finali in affanno sono diventati un classico"
24 febbraio 2026 10:11
Polverosi non ha dubbi: "Se non svolta adesso la Fiorentina non svolta più"
20 febbraio 2026 09:40
Polverosi: “Vanoli non rassicura la squadra. Al Viola Park si pensi che oggi la Fiorentina è in B”
10 febbraio 2026 16:21
Polverosi: "Mercato deludente. Brescianini e Fabbian identici, manca il vice-Fagioli, Rugani non basta in difesa"
04 febbraio 2026 15:14
Polverosi: “Il mercato non è stato fatto da chi pensa di rischiare davvero la B. È stato banalotto”
03 febbraio 2026 16:23
Polverosi: “Fiorentina, errore di valutazione con il Cagliari. Brescianini merita una maglia da titolare”
26 gennaio 2026 10:28
Corriere dello Sport svela: "Arrivo Vanoli? Commisso non era già più in grado di lasciare New York"
18 gennaio 2026 13:24
Polverosi predica calma: "Primo passo verso la salvezza, ma il cammino è ancora lungo"
05 gennaio 2026 10:44
Polverosi duro: "È tutto inutile, la Fiorentina è vergognosa, spaventata e senza voglia di reagire"
30 dicembre 2025 15:01
Polverosi: “Gudmundsson? Per la prima volta ha dato l’idea che si stesse divertendo a giocare”
24 dicembre 2025 16:03
Polverosi duro: "Così è una presa in giro. La Fiorentina finora non è mai stata squadra"
19 dicembre 2025 09:40
Polverosi: “Perché Commisso ha disinvestito sulla società? I giocatori sono i primi responsabili”
16 dicembre 2025 16:37
Polverosi a gamba tesa: “Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione. Serve uno come Sabatini”
15 dicembre 2025 09:59
Polverosi: "La Fiorentina è obbligata a risollevarsi subito. La gara col Verona scriverà il futuro Viola"
14 dicembre 2025 14:13
Polverosi sicuro: "Il Viola Park è costato tanto... ma serve un ritiro lontano da Firenze"
01 dicembre 2025 09:35
Polverosi: "Firenze, l'orgoglio perduto. In meno di quarant'anni persi più di 10mila spettatori"
19 novembre 2025 09:26
Polverosi: "Nicolussi Caviglia non è abituato a giocare a Firenze, tiri fuori gli attributi per fare il regista viola"
11 novembre 2025 14:11
Polverosi bacchetta la Fiorentina: "Gol di Ostigard? In Serie D una roba così la vedi raramente"
10 novembre 2025 10:06
Polverosi: "Meglio navigare a vista. Incredibile la storia di Firenze, nasce dalle dimissioni di Palladino"
08 novembre 2025 09:29
Polverosi: "Al Viola Park hanno consegnato un barile di camomilla, là dietro dormono tutti"
07 novembre 2025 11:26
Polverosi bacchetta Commisso: "Non si può guidare la Fiorentina a 8 mila chilometri di distanza"
05 novembre 2025 09:34
Polverosi: “O hanno giocato contro l’allenatore o tutti noi della Fiorentina non ci abbiamo capito niente. Situazione disperata”
03 novembre 2025 10:06
Polverosi: "Se la Fiorentina non capisce subito il riscio retrocessione c'è da aver paura"
31 ottobre 2025 09:15
Polverosi a gamba tesa: "Dirigenti Fiorentina? Servono figure di altro livello. Franchi? Fa schifo"
21 ottobre 2025 10:30
Corriere dello Sport si interroga: "Kean-Gud-Dzeko, diamanti in Nazionale e nella Fiorentina giocatori anonimi. Com'è possibile?"
13 ottobre 2025 09:41
Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"
06 ottobre 2025 21:33
Polverosi: "Pioli non ha portato la Fiorentina ad essere squadra, ma è l'uomo giusto per farlo"
04 ottobre 2025 16:15
Polverosi sicuro: “Se c’è un allenatore che può risolvere i problemi della Fiorentina, questo è Pioli”
02 ottobre 2025 16:03
Polverosi su Pioli: "La sua Fiorentina non fa tre passaggi di fila, non si riesce a far nulla in campo"
23 settembre 2025 14:52
Polverosi: “Se questa situazione fosse capitata a Italiano o Palladino sarei stato più preoccupato”
16 settembre 2025 15:33
Polverosi: "Fagioli è il giocatore più insoddisfacente dell'inizio stagione, deve fare molto di più di così"
15 settembre 2025 14:20
Polverosi duro: "Sembrava la prima amichevole estiva. Ognuno per conto proprio e tutti a sbattere nel muro"
14 settembre 2025 09:34
Polverosi mette in allarme la Fiorentina: “Senza un trofeo o qualificazione in Champions, sarà forte delusione”
11 settembre 2025 09:26
Polverosi: “La Fiorentina ha giocato a lanci lunghi a Torino. Difficile riproporre le due punte col Napoli”
09 settembre 2025 17:06
Polverosi: "Se lo United ha liberato Lindelof allora è una garanzia. Nicolussi sarebbe l'unico regista"
28 agosto 2025 15:54
Polverosi: "Celeste è stato protagonista della più bella Fiorentina che ricordo. In difesa eravamo fortissimi"
22 luglio 2025 23:00
Polverosi su Fagioli: "Può diventare un regista come hanno fatto Pirlo e Pizarro. Ha piedi e visione"
22 luglio 2025 18:05
Polverosi: "Sorpreso che non ci siano state trattative per Kean. Pioli ha grande senso di appartenenza"
15 luglio 2025 23:01
Polverosi: "Tra le squadre di vertice la Fiorentina è quella con le idee più chiare con un bel mercato"
08 luglio 2025 14:06
Polverosi su Palladino e Pioli: "L'anno scorso solo palla lunga su Kean, ora una Fiorentina più tecnica"
07 luglio 2025 12:12
Polverosi sulla nuova Fiorentina di Pioli: "Piedi buoni e qualità: sarà una squadra che piace ai tifosi"
04 luglio 2025 12:59
Polverosi: "Beltran non è scarso ma a Firenze non ha dimostrato. Gud e Kean gli unici fenomeni viola"
03 luglio 2025 19:00
Polverosi: "Pioli è un tecnico di spessore, con lui si riavvolge il nastro ai tempi di Trapattoni in viola"
28 giugno 2025 15:51
Polverosi: "Kean può decidere di andare in Arabia solo per l'IBAN, sennò la Premier è una minaccia"
26 giugno 2025 14:15
Polverosi su Dzeko: "Se chiameranno la Serie A il cimitero degli elefanti, pazienza. Sarà un maestro"
17 giugno 2025 11:38
Polverosi: "La normalità di Pioli serve alla Fiorentina, ha sbagliato ad andare in Arabia"
06 giugno 2025 13:49
Polverosi sicuro: "La Fiorentina confermi Gudmundsson. Con i 18 milioni del riscatto non trovi di meglio"
03 giugno 2025 11:44
Polverosi: "Il problema è l'assenza di Commisso, senza lui regna il caos. Con Barone c'era identità"
30 maggio 2025 23:02
Polverosi ipotizza: "E se Commisso vendesse la Fiorentina dopo l'accordo con il Comune sullo stadio?"
30 maggio 2025 12:13
Polverosi: "Palladino non piace ai tifosi, esiste una frattura tra la squadra e la piazza"
20 maggio 2025 13:52
Polverosi: "In questa settimana la Fiorentina di Palladino si è sgretolata, a Venezia partita indecorosa"
13 maggio 2025 11:08
Polverosi: "Adesso la tecnica e la tattica servono a poco, la Fiorentina deve dimostrare di avere davvero gli huevos"
11 maggio 2025 14:37
Polverosi duro: "Gud sta diventando un caso, Kean mai servito a dovere. Cambi di Pellegrini decisivi"
09 maggio 2025 12:02
Polverosi replica a Citterio: "Chivu poteva parlare di punto guadagnato, non la Fiorentina che vuole l'Europa"
15 aprile 2025 14:22
Polverosi: "Pongracic aveva ragione: la Fiorentina soffre con le piccole. Lo 'schema Dodo' non basta"
14 aprile 2025 13:39
Polverosi: "La Fiorentina non è inferiore al Milan e troverà una squadra molto stanca sabato"
03 aprile 2025 14:25
Polverosi: "Palladino sta facendo scuola qui a Firenze e non va assolutamente bene, abbiamo bisogno di gente pronta"
27 marzo 2025 14:37
Polverosi: "Il futuro di Kean a Firenze dipenderà dal piazzamento finale della Fiorentina, senza coppe è dura rimanga"
25 marzo 2025 13:58
Polverosi: "Gudmundsson va riscattato subito, è uno di quelli che ti fa venire voglia di guardare la partita"
20 marzo 2025 13:48
Polverosi: "La Juventus non è una nemica dei viola, quest'anno è stata invece una grande alleata"
17 marzo 2025 13:44
Polverosi esalta Kean: "È un fenomeno. Può spaccare in mille pezzi la difesa del Panathinaikos"
13 marzo 2025 15:00
Polverosi: "Palladino ha una squadra forte, ma non le ha dato mai una minima idea di gioco"
27 febbraio 2025 14:19
Polverosi: "Punto moltissimo su Ndour. Ho fiducia in lui, sa sempre cosa fare quando è in campo"
20 febbraio 2025 14:15
Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"
18 febbraio 2025 13:45
Polverosi: "Gudmundsson è il miglior giocatore della Fiorentina. Se tornerà lui, i viola voleranno"
13 febbraio 2025 14:30
Polverosi: "Il problema non è cedere Comuzzo, ma chi prendi dopo. Zaniolo? Mi ricorda Ikoné"
30 gennaio 2025 16:21
Polverosi bacchetta Commisso: "Questa crisi non si gestisce a distanza, serve un intervento forte"
21 gennaio 2025 09:04
Polverosi: "Colpani è impresentabile, ha fatto un'altra prestazione davvero deprimente"
20 gennaio 2025 14:05
Polverosi: "La Fiorentina è evaporata, manca proprio il concetto di squadra che c'era prima"
15 gennaio 2025 13:32
Polverosi: "Palladino ha sbagliato proponendo la difesa a 3 contro il Napoli"
06 gennaio 2025 18:32
Polverosi: "Il Napoli sta facendo più di quello che può fare. Le condizioni di Gud preoccupano"
02 gennaio 2025 17:02
Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”
28 dicembre 2024 10:39
Sentite Polverosi: "Italiano pagherà di tasca sua il premio partita ai giocatori, non stava nella pelle"
16 dicembre 2024 12:14
Polverosi: “Italiano? Non c’è paragone tra la Fiorentina di oggi e quella di ieri. È concreta e compatta”
15 dicembre 2024 09:43
Polverosi: "Biraghi non si sta comportando da professionista, non ha potere decisionale"
12 dicembre 2024 15:27
Polverosi: "Italiano è andato via dalla Fiorentina e hanno preso Kean, al Bologna è senza punta"
28 novembre 2024 11:54
Polverosi non ha dubbi: “Colpani si deve svegliare, se si sveglia lui è un casino a destra. Gosens? Non è un terzino”
26 novembre 2024 20:28
Polverosi: “Manca solo una vittoria per eguagliare il record della Fiorentina 59-60. Il sogno può continuare”
25 novembre 2024 09:47
Polverosi: “Palladino ha ascoltato lo spogliatoio, così ha svoltato. Alla ripresa dovrebbe esserci Gudmundsson”
12 novembre 2024 10:15
Polverosi: “Fiorentina fuori strada all’ottava curva. Ora basta distrazioni. I viola devono fare tesoro della lezione"
08 novembre 2024 10:44
Polverosi: "Clausola di 52 milioni per Kean? È una grande intuizione da parte della Fiorentina"
07 novembre 2024 14:30
Polverosi elogia Palladino: "Intelligente ma soprattutto umile, questa è una dote molto rara"
29 ottobre 2024 10:07
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