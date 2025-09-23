Polverosi su Pioli: “La sua Fiorentina non fa tre passaggi di fila, non si riesce a far nulla in campo”

A Lady Radio è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi per parlare di Fiorentina: “Sono preoccupato perché non si riesce a far niente e non si capisce nulla, non riusciamo nemmeno a fare due passaggi di fila, ci sta perdere qualche partita, ma il problema vero è che non giochiamo nemmeno. Non capisco perché non abbia fatto neanche un minuto Gudmundsson che si scaldava e poi è rimasto in panchina, poi direi che le due punte non vanno con Kean e Piccoli che non si trovano e per concludere perchè Pongracic fa il marcatore a 4 quando non lo sa fare invece di Comuzzo.”

Prosegue: “Anche Kean non incide perché va bene che era in fuorigioco, ma anche stavolta l’ha sbagliato. La Fiorentina non è partita per niente a differenza delle altre perché pure il Pisa sta cominciando ad avere delle idee e sarà difficile per noi in queste condizioni giocarci contro perché loro hanno fatto una signora partita a Napoli e pure con la Roma.”

Sulla Fiorentina: “Inizio a credere che sia un problema fisico perché non siamo brillanti né resistenti, sulle seconde palle arriviamo sempre secondi e non abbiamo grinta proprio a livello collettivo e questo è inconcepibile perché non è possibile vedere una cosa del genere.”