Polverosi: “La normalità di Pioli serve alla Fiorentina, ha sbagliato ad andare in Arabia”

A Lady Radio il giornalista Alberto Polverosi ha parlato di Stefano Pioli che potrebbe diventare il nuovo tecnico viola: “Ha sbagliato ad andare in Arabia e sono felice voglia tornare in Italia perché può dare tanto e non è un bollito che va laggiù solo per prendere tanti soldi prima della pensione. Pioli è ancora un allenatore da vertice e non gli conveniva cambiare vita con una scelta del genere, deve restare nel calcio che conta e mi fa piacere davvero abbia preso questa decisione.”

Prosegue: “Per la Fiorentina sono contento, ma per lui non lo so. Il fatto che torni mi fa capire il livello dell’Asia calcistica e capisco perché tutti quelli che ci vanno poi tornano a casa rapidamente. Pioli è un ottimo equilibratore che sa dare calma all’ambiente come sanno fare i vari Ranieri, Ancelotti o Prandelli e poi sa rubare l’occhio con il bel calcio. Pioli è un allenatore normale e questo è un bellissimo complimento perché nel calcio la normalità non esiste più.”