Notizie Al Nassr Fiorentina

Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid
23 luglio 2025 21:01
L'ex Fiorentina Hancko respinto dall'Al-Nassr dopo il trasferimento: "Non era più il benvenuto"
23 luglio 2025 12:44
Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"
18 luglio 2025 14:56
Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al Nassr. Il saluto dall'Arabia con un comunicato"
25 giugno 2025 16:43
Cristiano Ronaldo saluta Pioli dopo l'annuncio della separazione con l'Al-Nassr: "Grazie di tutto"
25 giugno 2025 13:02
Pedulla: “Pioli non è più l’allenatore dell’ Al Nassr. Ora può firmare il contratto con la Fiorentina”
25 giugno 2025 11:01
Pioli da luglio sarà alla Fiorentina. L'Al Nassr si muove per il nuovo allenatore, c'è il nome di Okan Buruk
22 giugno 2025 21:50
Gazzetta dello Sport: "Con Pioli ormai promesso sposo della Fiorentina, l'Al Nassr punta su Spalletti"
12 giugno 2025 12:13
Nazione: “Pioli-Fiorentina c’è già un’intesa di massima. Manca la risoluzione consensuale con l’Al-Nassr”
07 giugno 2025 08:22
Polverosi: "La normalità di Pioli serve alla Fiorentina, ha sbagliato ad andare in Arabia"
06 giugno 2025 13:49
Corriere dello Sport: “Pioli in cima alla lista della Fiorentina, difficile sbloccare la trattativa prima del 2 luglio”
06 giugno 2025 08:23
La Fiorentina vuole liberare Pioli dalla gabbia dorata araba: attualmente è il 5° allenatore più pagato al mondo
05 giugno 2025 13:17
Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"
28 gennaio 2025 00:11
La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"
30 settembre 2024 22:36
Dall'Arabia sicuri: "Pioli allenerà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Contratto da 10 milioni più bonus"
10 settembre 2024 15:30
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