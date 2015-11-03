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Notizie Al Nassr Fiorentina

Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid

23 luglio 2025 21:01

L'ex Fiorentina Hancko respinto dall'Al-Nassr dopo il trasferimento: "Non era più il benvenuto"

23 luglio 2025 12:44

Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"

18 luglio 2025 14:56

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al Nassr. Il saluto dall'Arabia con un comunicato"

25 giugno 2025 16:43

Cristiano Ronaldo saluta Pioli dopo l'annuncio della separazione con l'Al-Nassr: "Grazie di tutto"

25 giugno 2025 13:02

Pedulla: “Pioli non è più l’allenatore dell’ Al Nassr. Ora può firmare il contratto con la Fiorentina”

25 giugno 2025 11:01

Pioli da luglio sarà alla Fiorentina. L'Al Nassr si muove per il nuovo allenatore, c'è il nome di Okan Buruk

22 giugno 2025 21:50

Gazzetta dello Sport: "Con Pioli ormai promesso sposo della Fiorentina, l'Al Nassr punta su Spalletti"

12 giugno 2025 12:13

Nazione: “Pioli-Fiorentina c’è già un’intesa di massima. Manca la risoluzione consensuale con l’Al-Nassr”

07 giugno 2025 08:22

Polverosi: "La normalità di Pioli serve alla Fiorentina, ha sbagliato ad andare in Arabia"

06 giugno 2025 13:49

Corriere dello Sport: “Pioli in cima alla lista della Fiorentina, difficile sbloccare la trattativa prima del 2 luglio”

06 giugno 2025 08:23

La Fiorentina vuole liberare Pioli dalla gabbia dorata araba: attualmente è il 5° allenatore più pagato al mondo

05 giugno 2025 13:17

Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"

28 gennaio 2025 00:11

La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"

30 settembre 2024 22:36

Dall'Arabia sicuri: "Pioli allenerà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Contratto da 10 milioni più bonus"

10 settembre 2024 15:30

Lite Ronaldo-Mendes. Il portoghese non contento degli sviluppi della sua carriera finita in Arabia

03 gennaio 2023 23:49

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