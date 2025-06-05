La Fiorentina vuole liberare Pioli dalla gabbia dorata araba: attualmente è il 5° allenatore più pagato al mondo
Come riportato da Transfermarkt.it, Stefano Pioli è il 5° allenatore più pagato al mondo con uno stipendo annuale di 15,5 milioni di euro.
Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Raffaele Palladino, la Fiorentina è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. In cima alla lista dei candidati c'è Stefano Pioli, ex tecnico e giocatore viola, attualmente sotto contratto con l’Al-Nassr, club saudita. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, Pioli figura come il quinto allenatore più pagato al mondo, con uno stipendio annuale di 15,5 milioni di euro, in un accordo valido fino al 2027.
In testa a questa classifica degli allenatori più pagati c’è Diego Simeone, che percepisce circa 34 milioni di euro a stagione dall’Atletico Madrid. Al secondo posto si colloca Simone Inzaghi, fresco di approdo all’Al-Hilal in Arabia Saudita, con un ingaggio di circa 26 milioni annui. Chiude il podio Pep Guardiola, con un compenso stagionale di 24,8 milioni di euro.