La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"

Il barese a Viva el Futbol ha ribadito la sua preferenza per Messi nell'eterno duello con il fuoriclasse portoghese

Le polemiche e gli attacchi di Antonio Cassano a Cristiano Ronaldo non sono passate inosservate. La sorella del fuoriclasse portoghese, Elma Aveiro, ha risposto per le rime all’opinionista di “Viva el Futbol”.

L'ATTACCO - In buona sostanza, il barese aveva detto che CR7 non sapesse giocare a calcio, che fosse l’anticalcio se paragonato all’idolo dell’ex Roma, Lionel Messi.

“Quanto a giocare a calcio, rispetto a lui, Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Suarez sapevano giocare col compagno di reparto, con la squadra, sapevano fare tante cose", aveva detto.

LA RISPOSTA - L’attacco al giocatore dell’Al-Nassr ha scatenato la reazione della sorella che, con diverse storie Instagram, ha dato del “pover’uomo” a Cassano.

"Una persona si sveglia con queste cose. Non conosco questo pover'uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se Ronaldo non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare". Elma ha poi paragonato Cassano a un pagliaccio, aggiungendo: “Dicono che fosse un giocatore di calcio, penso che si siano sbagliati, in realtà era un raccattapalle". Storie tese insomma e chissà che Fantantonio non voglia presto risponderle per alimentare il dibattito.

Lo riporta calciomercato.com

Questa volta Gudmundsson ha litigato con Cataldi per la punizione: lo ha cacciato dalla palla

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