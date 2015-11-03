Notizie Viva El Futbol Fiorentina

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Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"

30 marzo 2026 23:18

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"

18 febbraio 2026 23:27

Adani: "Firenze polemica, Palladino merita di continuare come lo meritavano De Rossi e Fonseca"

21 gennaio 2025 23:02

Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"

31 dicembre 2024 00:48

Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"

02 dicembre 2024 23:16

Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"

08 novembre 2024 23:43

Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"

08 novembre 2024 22:52

Adani: "De Gea un grande, 12 rigori parati su 74 in carriera, uno ogni sei, non è un caso"

08 ottobre 2024 00:00

La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"

30 settembre 2024 22:36

Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"

05 settembre 2024 00:00

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