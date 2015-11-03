Notizie Viva El Futbol Fiorentina

Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"
30 marzo 2026 23:18
Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"
18 febbraio 2026 23:27
Adani: "Firenze polemica, Palladino merita di continuare come lo meritavano De Rossi e Fonseca"
21 gennaio 2025 23:02
Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"
31 dicembre 2024 00:48
Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"
02 dicembre 2024 23:16
Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"
08 novembre 2024 23:43
Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"
08 novembre 2024 22:52
Adani: "De Gea un grande, 12 rigori parati su 74 in carriera, uno ogni sei, non è un caso"
08 ottobre 2024 00:00
La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"
30 settembre 2024 22:36
Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"
05 settembre 2024 00:00
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