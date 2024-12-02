Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"

L'ex giocatore della Roma si è dimostrato particolarmente colpito per quanto accaduto a Bove, nel 2015 anche lui fu vittima di un grave malore

All'inizio dell'appuntamento del Lunedi con "VivaElFutbol" Adani, Ventola e Cassano hanno voluto dimostrare vicinanza al calciatore della Fiorentina Edoardo Bove a seguito del grave malore che lo ha colpito dopo pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Inter. In particolare l'ex talento di Bari Vecchia ha voluto lasciare il proprio contributo nel ricordo di quello che anche a lui accadde nel 2015:

"Io ci sono passato, all'inizio hai tanta paura. Edoardo ci ha fatto prendere un grande spavento, io non riuscivo a parlare ieri sera durante l'accaduto. La cosa fondamentale è che ora sta bene e l'importante è che la gente che gli sta a fianco gli sia sempre più vicino. All'inizio può infatti esserci scoramento, non va lasciato solo. Spero che si rimetta e superi alla grande questo momento. Un grande in bocca al lupo a lui e alla sua famiglia".

Roma, l’Olimpico per Bove: “Edo non mollare, avversari sì, nemici mai, romanisti sempre”

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