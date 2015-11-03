Notizie Adani Fiorentina

Cruciani attacca Adani: "Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà"
09 aprile 2026 19:03
Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Adani: "La Bosnia ha giocato da grande squadra, l'Italia da piccola: hanno fatto un'impresa meritata"
02 aprile 2026 22:04
Adani: "Kean il migliore in campo, è l'unico che ha calciato in porta. Ha fatto un grandissimo gol"
27 marzo 2026 16:19
Adani: "La Fiorentina è Fagioli-dipendente; si è preso la responsabilità di guidare la squadra"
23 marzo 2026 21:32
Adani: "De Zerbi alla Fiorentina? È dura. Il più bravo con Maresca, Xavi e Thiago Motta"
21 marzo 2026 12:16
Italia appesa ad un filo per il Mondiale. Adani: "L'italiano si diverte di più col casino arbitrale"
21 marzo 2026 12:16
Adani duro su Pioli: "Lo stimo ma per i progetti non bastano le parole. Stagione cominciata male"
21 marzo 2026 12:16
Adani sicuro: "La Fiorentina può vincere la Conference ma mantenere la categoria è vita o morte"
21 marzo 2026 12:14
Adani: "De Zerbi in passato ha parlato spesso con la Fiorentina. Vediamo cosa potrà accadere"
20 marzo 2026 14:26
Adani: "La Conference viene dopo, ora l'obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica"
13 marzo 2026 14:27
Adani: “Alla Fiorentina servono giocatori coraggiosi: i timidi non fanno per Firenze”
11 marzo 2026 09:45
Adani: "Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni"
15 gennaio 2026 13:31
Adani: "Il VAR ha ammazzato l’arbitro, perché oggi l’arbitro crede più al VAR che a se stesso"
09 gennaio 2026 10:19
Adani: "Bene il 5-1 con l'Udinese, ma il popolo Viola mangia m***a da 5 mesi. Aspettiamo a tirare le somme"
22 dicembre 2025 15:13
Adani: "I calciatori della Fiorentina fanno gesti davanti alle telecamere per far credere che ci tengono"
09 dicembre 2025 12:57
Adani attacca calciatori della Fiorentina: "Tanti piagnistei e poca assunzione di responsabilità"
08 dicembre 2025 12:32
Adani: "A Firenze ho sentito nel cuore la passione. Chi ci gioca non può non connettersi con lei"
04 dicembre 2025 23:23
Adani: "La Fiorentina ha una gran paura, in area di rigore si paralizzano e spariscono"
10 novembre 2025 13:26
Adani: “Guardo le facce e vedo uomini prima, calciatori poi. Forza Paolo, in nome di quella storia”
07 novembre 2025 16:23
Adani e la notte di fuoco dopo la Coppa Italia 2001,grazie a Vanoli: ”Paolino, ti devo ringraziare!"
06 novembre 2025 11:00
Adani: "Comuzzo non doveva scivolare subito, ha sbagliato completamente la lettura"
31 ottobre 2025 14:28
Adani: "La Fiorentina non ha idee e coraggio. Ha giocato 4-5-1 con Kean solo nel deserto"
21 ottobre 2025 12:14
Adani attacca: "Per nessuna ragione al mondo mi riunirei con Vieri, non si può tornare indietro"
25 settembre 2025 16:34
Adani: "Per ora non voglio allenare. De Zerbi si taglierebbe lo stipendio per lavorare con me"
25 settembre 2025 15:05
Adani: "Nel secondo tempo Kean ha toccato palla al minuto 82, nessun pallone arrivato alle punte"
23 settembre 2025 13:47
Adani: “Il Como insegna agli altri come si lavora, spendendo bene. Ora è la squadra di tutti, non solo dei tifosi”
20 settembre 2025 16:09
Adani: “Pioli l’allenatore giusto per la Fiorentina. Con lui potrebbe anche essere la sorpresa”
09 settembre 2025 15:40
Adani: "All'Inter manca un giocatore come Sottil, Chivu ha bisogno di chi salta l'uomo, non ce l'ha"
03 settembre 2025 21:45
Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"
28 maggio 2025 13:30
Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"
27 maggio 2025 13:44
Adani difende Vlahovic: "Giocare alla Fiorentina è più facile che alla Juve, il contesto è diverso"
20 maggio 2025 13:39
Adani su Vlahovic: "A Firenze dominava, alla Juve no: cambiano i livelli, non ha fatto il salto”
19 maggio 2025 23:44
Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"
14 maggio 2025 23:55
Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"
29 aprile 2025 23:40
Adani difende Italiano: "Le finali perse con la Fiorentina lette solo per i difetti non per i meriti"
10 aprile 2025 00:00
Adani esalta Dodò: "Può giocare titolare in tutte le squadre più forti, è un giocatore senza senso nel suo ruolo"
05 aprile 2025 23:47
Adani è convinto: "Kean può ambire ad un club superiore alla Fiorentina, lo vedo bene al Napoli"
01 aprile 2025 19:54
Che fine ha fatto Lassissi? Vinse la Coppa Italia, a Firenze fu denunciato per aggressione alla vigilessa
23 marzo 2025 16:25
Adani: "Italiano a Firenze ha vissuto di pregiudizi, meritava un riconoscimento diverso"
17 marzo 2025 23:19
Adani: "La Fiorentina ha rinunciato a giocare a calcio, non ha mai attaccato contro una brutta Inter"
11 febbraio 2025 18:33
Adani elogia Kean: "Sa segnare in tanti modi, è un attaccante completo. Il gol col Genoa è difficile"
04 febbraio 2025 14:20
Cassano: "35 milioni per Comuzzo? un anno e mezzo fa faceva panchina in Primavera"
31 gennaio 2025 23:39
Adani: "Firenze polemica, Palladino merita di continuare come lo meritavano De Rossi e Fonseca"
21 gennaio 2025 23:02
Viviano su Adani: "Quando giochi 15 anni in Serie A e arrivi in Nazionale definirlo mediocre è un'offesa"
18 gennaio 2025 17:56
Caressa: "Se insulti qualcuno, lo devi nominare, sennò dov'è finito il coraggio?"
16 gennaio 2025 14:03
Adani attacca Caressa: "Non sai fare questo lavoro, ci guadagni da 30 anni cog....."
15 gennaio 2025 13:52
Adani bacchetta Vlahovic: "La maglia della Juventus non è quella della Fiorentina, gli alibi sono finiti"
13 gennaio 2025 14:28
Adani attacca la Lega: "A loro interessano solo i soldi, non hanno nessun rispetto dei tifosi"
07 gennaio 2025 13:57
Adani: "De Gea è un top nel suo reparto, ti porta un sacco di punti"
31 dicembre 2024 16:36
Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"
31 dicembre 2024 00:48
Sentite Adani: "Invertendo i centravanti la Juventus poteva vincere 3 a 0. Vlahovic è sempre in ritardo"
30 dicembre 2024 14:20
Adani: "Per la Fiorentina la Champions sarebbe una grande impresa, è un'altra storia rispetto alla Conference"
21 dicembre 2024 18:10
Adani esalta Beltran: "Giocatore forte, di pensiero e conoscenza. La sua una partita da 'professore'"
10 dicembre 2024 16:04
Adani: "Colpani non porta fantasia perchè ha poca libertà. La Fiorentina è Dodò più altri dieci"
06 dicembre 2024 18:42
Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"
02 dicembre 2024 23:16
Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"
08 novembre 2024 23:43
Adani: "Palladino ha cambiato idea per la Fiorentina. Lui rischiava se con il Milan andava male"
05 novembre 2024 10:57
Vieri duro: "Per me Adani e Cassano non esistono più, non devono parlare della mia famiglia"
17 ottobre 2024 11:31
Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"
11 ottobre 2024 22:07
Adani ricorda: "Vivere Firenze è come stare in una pentola a pressione. Vincere la Coppa Italia è come una Champions"
09 ottobre 2024 18:52
Adani: "Palladino ha chiesto giocatori e sono arrivati. Oggi c'è l'attaccante, lo scorso anno mancava"
17 settembre 2024 15:09
Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"
17 settembre 2024 13:25
Nuno Gomes scherza: "Adani a letto con una ragazza e la Coppa Italia del 2001? Voglio vedere le foto"
14 settembre 2024 13:05
Adani rivela: "Nel 2001 portai la Coppa Italia a casa mia e la usai per giochi erotici con una ragazza"
11 settembre 2024 14:24
Adani: "La Fiorentina ha tanto lavoro da fare. I tifosi danno tanto amore ma pretendono anche"
26 agosto 2024 19:13
Adani elogia Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, viveva solo per fare gol"
18 agosto 2024 17:50
Adani: "Onore a Italiano. Prima di lui la Fiorentina si salvava speculando su giri palla sterili"
05 giugno 2024 14:35
Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: "Faremo rumore, niente sarà come prima"
20 maggio 2024 23:18
Allegri esonerato dalla Juventus: "Il padre tempo" di Adani ha avuto finalmente la sua vittoria
17 maggio 2024 18:19
Adani annuncia: "Nuovo programma con Cassano e Ventola alla prima giornata della prossima stagione"
02 maggio 2024 16:06
Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani
29 aprile 2024 20:23
Adani: "Prima dell'arrivo di Italiano la Fiorentina nelle ultime giornate cercava il punto per salvarsi"
29 aprile 2024 13:12
"Stasera Cassano alla Domenica Sportiva" l'annuncio di Lele Adani. Commenterà Juventus-Fiorentina
07 aprile 2024 16:58
Bonaventura criticato per l'errore, Adani: "Aveva tempo per non sbagliare ma nessuno lo avvisa"
22 marzo 2024 11:47
Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv
06 marzo 2024 21:20
Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"
04 marzo 2024 21:21
Adani asfalta la Juventus: "Il pollo che ho comprato è costato di più di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu"
18 febbraio 2024 11:29
Adani demolisce Allegri ma lui ascolta in diretta e la sua faccia è un programma: sbuffa e cambia espressione
06 febbraio 2024 12:09
Adani è una furia: "La Juve ha speso 90 milioni per Vlahovic, Inter costruita a parametro zero!"
05 febbraio 2024 16:20
Adani: "La Fiorentina ha attaccato, avrebbe meritato di più. Belotti sarebbe un acquisto utile"
29 gennaio 2024 01:24
La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"
26 gennaio 2024 17:46
Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi
30 novembre 2023 15:26
Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia
28 novembre 2023 10:12
Adani: "Nessun altro allenatore farebbe rendere la Fiorentina così come fa Italiano. Dà e fa dare il 110%"
22 novembre 2023 14:21
Lite sulla RAI al rigore per l'Ucraina. Rimedio dice la verità, Adani si piega alla tv di stato: "Per me si butta"
21 novembre 2023 11:33
Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"
17 novembre 2023 16:19
Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"
14 novembre 2023 23:59
"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani
14 novembre 2023 18:19
Adani attacca Vieri dopo l'accordo con la Lega: "Con noi libertà e nessun patto con il sistema"
11 novembre 2023 11:41
La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A
11 novembre 2023 11:18
Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"
07 novembre 2023 18:55
Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale
04 novembre 2023 13:29
Adani critico: "Milenkovic ha fatto una cag*ta pazzesca, se allarghi così il braccio sai che è rigore"
31 ottobre 2023 12:41
Adani: "Sono sceso da San Siro insieme con Burdisso, mi ha raccontato del lavoro di Italiano"
07 ottobre 2023 13:20
Adani: "Il Pioli che stiamo vedendo al Milan nasce dalla Fiorentina, a Firenze la svolta della sua carriera"
03 ottobre 2023 21:24
Adani esalta l'Arthur in versione Fiorentina e manda un'altra frecciatina ad Allegri: "Padre tempo"
03 ottobre 2023 17:30
Adani: "La Fiorentina è fallita e dopo due ore ho firmato con l'Inter. Il giorno dopo presero Cannavaro"
29 agosto 2023 19:26
Adani esalta Arthur: "C'è un ragazzo nel centrocampo della Fiorentina che non è male. Padre tempo opera in silenzio"
20 agosto 2023 16:49
Adani su Beltran: "Capisce il gioco e fa movimenti giusti. Firenze perfetta per lui, Italiano esplode"
10 agosto 2023 12:25
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