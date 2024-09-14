Nuno Gomes scherza: "Adani a letto con una ragazza e la Coppa Italia del 2001? Voglio vedere le foto"

L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes è stato intervistato da Sportitalia anche in merito alla coppa Italia del 2001 e al racconto di Adani sul trofeo che la sera dopo la vittoria della coppa It...

L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes è stato intervistato da Sportitalia anche in merito alla coppa Italia del 2001 e al racconto di Adani sul trofeo che la sera dopo la vittoria della coppa Italia era sparito ed era stato portato a casa dall'ex difensore viola facendolo diventare protagonista di una notte di fuoco con una ragazza, queste le sue parole: "Mi ricordo qualcosa sul fatto che Adani aveva la coppa ma non sapevo quello che ha raccontato lui, voglio vedere le foto"

IL RACCONTO DI ADANI

https://www.labaroviola.com/adani-rivela-nel-2001-portai-la-coppa-italia-a-casa-mia-e-la-usai-per-giochi-erotici-con-una-ragazza/267764/