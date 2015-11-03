Notizie Nuno Gomes Fiorentina

Nuno Gomes scherza: "Adani a letto con una ragazza e la Coppa Italia del 2001? Voglio vedere le foto"
14 settembre 2024 13:05
Nuno Gomes: "La terza finale va vinta per forza. Italiano merita il trofeo per quello che ha fatto"
29 maggio 2024 10:40
Nuno Gomes: "Spero nella doppietta di Coppe della Fiorentina. Jovic può risolverla partendo dalla panchina"
24 maggio 2023 13:50
Nuno Gomes crede nella Fiorentina: "Ha tutto per vincere la Conference. La società vuole tornare in alto"
23 marzo 2023 16:20
Nuno Gomes ricorda: “Al Franchi atmosfera particolare. Lo spirito della Fiorentina si identifica molto con Firenze”
23 febbraio 2023 14:15
Nuno Gomes presenta il Braga: "Fiorentina, attenta a Banza e Abel Ruiz. Come finirà? Dipende se saranno ispirati"
15 febbraio 2023 16:40
Nuno Gomes: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina. Braga? Occhio ad Horta, non fateli pensare”
15 febbraio 2023 09:47
Nuno Gomes: "Non volevo la 9 perchè era di Batistuta, Terim chiamò Bressan per farmi dare la 21"
07 ottobre 2022 16:35
Esclusiva, alla scoperta del Vc Gorizia: " Sventoliamo il giglio in terra friulana. Fra pallone e buon cibo"
30 ottobre 2020 18:02
Rui Costa: "Avrei finito la mia carriera alla Fiorentina se non ci fosse stata la crisi economica. Amo Firenze"
06 giugno 2020 12:33
E.Chiesa: "Mio figlio è esploso prima di me in A. Fiorentina-Roma la mia gara più bella in carriera.."
09 aprile 2020 20:43
Nuno Gomes: "La nuova società viola ha mentalità vincente. Mi piace Montella e mi piace come ha costruito la squadra"
11 ottobre 2019 18:08
Flop Simeone, senza gol nei primi 30' contro il Sassuolo, sarà il peggior bomber di sempre
07 dicembre 2018 18:29
Nuno Gomes: "La Coppa Italia vinta a Firenze indimenticabile, quell'anno fu bellissimo. Mancini..."
19 novembre 2018 12:54
Nuno Gomes: "Che errore andare via dalla Fiorentina. Piccini? Potrebbe tornare in Italia"
06 giugno 2018 17:38
Nuno Gomes: "Pioli è l'uomo giusto, la Fiorentina lotterà per l'Europa League. Simeone e Chiesa mi piacciono molto"
08 novembre 2017 16:41
Nuno Gomes: "Sono un tifoso della Fiorentina. Mi fecero fare una scelta che non rifarei più"
08 novembre 2017 16:06
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