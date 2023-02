Nuno Gomes: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina. Braga? Occhio ad Horta, non fateli pensare”

“Quel 2001 fu spettacolare, mi auguro che la Fiorentina torni a certi livelli”. Nuno Gomes, centravanti viola 2000 al 2002, fu l’uomo che firmò la vittoria della Coppa Italia 2001, contro il Parma.

“Personalmente mi aspettavo di più dalla Fiorentina”.

Poi ha aggiunto: “Il Braga sta disputando una grande stagione ed è in zona Champions. E non dimentichiamo che in Coppa ha appena eliminato il Benfi-ca ed è in salute. Ha una rosa molto buona e piena di soluzioni perché oltre agli undici che giocheranno dispone anche di una panchina molto forte. Da tenere d’occhio Ricardo Horta. Se i viola danno spazio e tempo di pensare ai giocatori più creativi del Braga possono avere dei problemi”. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, BENTORNATO PAULO, AVEVI CONQUISTATO FIRENZE PORTANDO LA FIORENTINA A SFIORARE IL TITOLO D’INVERNO