Bucchioni: “Paratici negli Usa da troppo tempo per un incontro con Commisso. Torna il tema della vendita"
Da Firenze arrivano smentite sulla vendita della società
Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni è tornato sulle indiscrezioni arrivate dagli Stati Uniti, dove nei giorni scorsi si sono fermati i dirigenti della Fiorentina, tra cui Fabio Paratici e Alessandro Ferrari.
Bucchioni sottolinea come la permanenza negli Usa sia stata piuttosto lunga, al punto da far nascere interrogativi: “Dagli Usa arrivano le solite smentite sulle voci di una possibile cessione della Fiorentina. Paratici è rimasto a New York per diversi giorni, un periodo lungo, forse anche troppo, per un semplice incontro con la famiglia Commisso utile a gettare le basi del rilancio e della programmazione del mercato. Qualcuno ha anche ipotizzato che un faccia a faccia tra Daniel Levy, ex presidente del Tottenham, e lo stesso Paratici potesse rappresentare un primo contatto per discutere del futuro del club viola”.
E aggiunge: “Per gli interessati, però, si sarebbe trattato soltanto di un incontro informale tra conoscenti. La Fiorentina non è sul mercato. Il tempo dirà come stanno davvero le cose…”.