Labaro Viola

Notizie Alessandro Ferrari Fiorentina

Ferrari: "Con Vanoli abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo tutti la consapevolezza della situazione"

02 marzo 2026 20:32

Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"

06 febbraio 2026 21:43

Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"

12 gennaio 2026 13:23

Ferrari: "Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Vanoli"

30 novembre 2025 17:36

Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."

12 novembre 2025 21:55

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"

06 ottobre 2025 11:58

L'annuncio del dg Ferrari: "La Fiorentina giocherà il preliminare di Conference League al Mapei Stadium"

15 luglio 2025 17:15

Ferrari: “Commisso ci ha chiamati, sconfitta che fa male a tutti. Ora spirito comune: fare 9 punti”

09 maggio 2025 22:29

Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"

25 febbraio 2025 22:27

Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"

29 dicembre 2024 17:40

Nazione: “Venti vittorie, dieci pareggi e cinque ko… La Fiorentina viaggia in… Ferrari!”

14 dicembre 2024 10:15

Ferrari: "Bove deve fare altri esami in settimana poi sapremo meglio tutto, il pensiero ora va a lui"

09 dicembre 2024 11:39

Ferrari rivela: "Kean ha chiesto la clausola. Non amiamo questa opzione ma eravamo convinti di lui"

07 novembre 2024 20:34

Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"

03 novembre 2024 14:55

Dg Ferrari: "Ragazzi, siete l'anima ed il futuro del Viola Park. Spero si ripeta a lungo questa serata"

11 ottobre 2024 20:40

Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

29 settembre 2024 17:58

Ferrari: "Bisognava passare il turno e ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è completare la squadra"

30 agosto 2024 09:16

Ferrari gela Firenze: "In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino"

13 luglio 2024 21:45

Ancora Ferrari: "Studiavamo Palladino da tempo. Ha detto sì alla Fiorentina anche con altri club in pressing"

04 giugno 2024 18:43

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