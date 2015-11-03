Notizie Alessandro Ferrari Fiorentina

Ferrari: "Con Vanoli abbiamo lavorato tanto, adesso abbiamo tutti la consapevolezza della situazione"
02 marzo 2026 20:32
Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"
06 febbraio 2026 21:43
Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"
12 gennaio 2026 13:23
Ferrari: "Non c'è stata la possibilità di riprendere Palladino perché siamo andati direttamente su Vanoli"
30 novembre 2025 17:36
Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."
12 novembre 2025 21:55
Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"
03 novembre 2025 10:34
Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"
06 ottobre 2025 11:58
L'annuncio del dg Ferrari: "La Fiorentina giocherà il preliminare di Conference League al Mapei Stadium"
15 luglio 2025 17:15
Ferrari: “Commisso ci ha chiamati, sconfitta che fa male a tutti. Ora spirito comune: fare 9 punti”
09 maggio 2025 22:29
Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"
25 febbraio 2025 22:27
Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"
29 dicembre 2024 17:40
Nazione: “Venti vittorie, dieci pareggi e cinque ko… La Fiorentina viaggia in… Ferrari!”
14 dicembre 2024 10:15
Ferrari: "Bove deve fare altri esami in settimana poi sapremo meglio tutto, il pensiero ora va a lui"
09 dicembre 2024 11:39
Ferrari rivela: "Kean ha chiesto la clausola. Non amiamo questa opzione ma eravamo convinti di lui"
07 novembre 2024 20:34
Ferrari: "A Palladino serviva tempo, abbiamo avuto pazienza. Obiettivo fare meglio della scorsa stagione"
03 novembre 2024 14:55
Dg Ferrari: "Ragazzi, siete l'anima ed il futuro del Viola Park. Spero si ripeta a lungo questa serata"
11 ottobre 2024 20:40
Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"
29 settembre 2024 17:58
Ferrari: "Bisognava passare il turno e ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è completare la squadra"
30 agosto 2024 09:16
Ferrari gela Firenze: "In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino"
13 luglio 2024 21:45
Ancora Ferrari: "Studiavamo Palladino da tempo. Ha detto sì alla Fiorentina anche con altri club in pressing"
04 giugno 2024 18:43
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