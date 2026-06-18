Ferrari chiaro: "La famiglia Commisso non ha messo in vendita la società e va avanti con il progetto viola”"

"Si sta andando avanti con il sogno di Rocco, con la volontà di Giuseppe e Catherine di costruire una Fiorentina solida"

In conferenza stampa, il direttore generale Alessandro Ferrari è intervenuto per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore secondo cui la famiglia Commisso sarebbe intenzionata a vendere la Fiorentina.

“Mi dispiace dover tornare sempre su questo argomento, ma la famiglia Commisso non ha messo in vendita la società. Si sta andando avanti con il sogno di Rocco, con la volontà di Giuseppe e Catherine di costruire una Fiorentina solida, che parte dal Viola Park e dagli investimenti già realizzati.

Un progetto che coinvolge non solo il campo, ma tutto ciò che ruota attorno alla squadra e che deve funzionare alla perfezione. In questo percorso sono e saranno sempre protagonisti la famiglia Commisso.

Rocco ha sempre avuto la volontà di vincere, e questo spirito è parte del DNA della famiglia. Poi c’è il lavoro quotidiano, la programmazione e gli step che cercheremo di affrontare e superare insieme”.