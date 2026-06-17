Toni attacca: "Capisco la rabbia di Antognoni, con me la Fiorentina ha fatto la stessa cosa"

Luca Toni ha commentato la scelta di Antognoni di non aderire alla festa del centenario della Fiorentina

Luca Toni è presente a Firenze al Pitti Uomo, queste le sue parole su Antognoni che ha rifiutato di essere presente al centenario della Fiorentina:

"Comprendo quello che dice Antognoni. Anche io non sono mai stato contattato dalla Fiorentina e avrei potuto reagire come ha fatto Antognoni. Molte società dovrebbero curare maggiormente il rapporto con chi ha scritto pagine importanti della loro storia. Sarebbe bello, ad esempio, creare uno spazio allo stadio dedicato agli ex viola, come accade in club come Inter e Milan. Ribadisco che capisco l’amarezza di Antognoni: ha dedicato la sua vita alla Fiorentina e viene coinvolto soltanto in occasioni particolari. Non chiamateci una volta ogni cent’anni, ma fateci sentire parte della famiglia ogni domenica"