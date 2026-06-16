Nazione: "Mediacom resta lo sponsor della Fiorentina, avrà un design particolare sulle nuove maglie"

Mediacom resta come sponsor sulle maglie, fin qui ha garantito al club 25 milioni di euro l'anno

Dal summit con il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine è emerso un messaggio chiaro e perentorio: costruire sin da subito una squadra ambiziosa, moderna e all'altezza della storia del club. I colloqui americani sono serviti in primo luogo a sciogliere i nodi strutturali ed economici più stringenti. La priorità assoluta per la coppia Ferrari-Paratici è stata infatti la definizione del budget operativo e la gestione del monte ingaggi. Con l'assenza dalle coppe europee nella prossima stagione, la linea tracciata dalla proprietà impone una razionalizzazione dei costi e la creazione di una rosa più snella e sostenibile, ma sempre in una ottica di fare una squadra competitiva e senza ridimensionamenti.

Un'altra questione urgente riguardava gli aspetti commerciali e istituzionali, primo fra tutti il rinnovo della sponsorizzazione con l'azienda di famiglia Mediacom, storico polmone finanziario capace di garantire i circa consueti 25 milioni di euro annui nelle casse del club. Marchio che presumibilmente rimarrà sulle maglie del centenario che avranno un design particolare, proprio per celebrare una ricorrenza molto sentita non solo a Firenze. Non da ultimo, si è lavorato per puntellare l'organigramma societario: per ottimizzare la gestione sportiva del centro tecnico all'avanguardia della società è ormai imminente l'inserimento di Paolo Morganti all'interno del Viola Park. Innesto che fa parte di un incarico preciso portato avanti dal direttore generale Ferrari che sta continuando un lavoro sulla parte gestionale ed organizzativa del club, aspetto principale per lo sviluppo ulteriore del club.

Sull'asse Firenze-New York si è parlato anche del futuro del Franchi. I colloqui hanno riguardato il project financing legato alla ristrutturazione dello stadio, sul quale Ferrari sta giocando un ruolo decisivo, e sono state approfondite le informazioni e le proiezioni relative al futuro dell'impianto del Campo di Marte e a quando dovrebbe entrare in funzione, un asset che la proprietà ritiene ormai vitale per colmare il gap con i top club, parallelamente alla valorizzazione del Viola Park. Lo riporta La Nazione.