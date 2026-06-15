Paratici e Ferrari di ritorno a Firenze dopo i summit negli USA, giovedi dovrebbe esserci la conferenza

Giovedì inoltre ci dovrebbe essere la conferenza stampa di fine stagione con i due che risponderanno alle domande dei giornalisti presenti in sala

Ferrari e Paratici sono di ritorno a New York dopo il lungo confronto con la proprietà Americana a New York. Confronto in cui si sono gettate la basi per il futuro della Fiorentina a partire dalla prossima stagione, la prima sotto la guida del neo ds. Paratici e Ferrari dunque torneranno operativi al Viola Park e inizieranno a costruire la Fiorentina che verrà insieme al nuovo allenatore Fabio Grosso. Giovedì inoltre ci dovrebbe essere la conferenza stampa di fine stagione con i due che risponderanno alle domande dei giornalisti presenti in sala, un'occasione per rendere più chiaro il progetto viola e capire cosa non ha funzionato nell'ultima stagione