TMW: "Dagli USA segnali di rilancio: i nomi sono Koleosho, Ruggeri, Norton Cuffy e Dragusin"

Dagli Stati Uniti arrivano segnali di rilancio della Fiorentina e voglia di investire da parte della proprietà

La missione americana della dirigenza viola si è conclusa e adesso l'attenzione si sposta sulle prossime mosse della Fiorentina. Dopo giorni di incontri a New York tra proprietà e vertici societari, il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici hanno fatto rientro in Italia portando con sé le linee guida per il futuro del club.I tifosi attendono risposte dopo una stagione deludente e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una conferenza stampa chiarificatrice. Intanto, alcuni messaggi lanciati dalla società sembrano indicare la volontà di rilanciare il progetto tecnico. Alla Festa Viola del Valdarno, Paratici ha dichiarato: "Stiamo facendo di tutto per cercare di costruire la miglior squadra per Firenze e per la Fiorentina". Sulla stessa linea anche il presidente Giuseppe Commisso, che tramite videomessaggio ha assicurato: "Vogliamo costruire una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi e del futuro che tutti vogliamo".Le indiscrezioni di mercato sembrano accompagnare questo messaggio. Dopo settimane caratterizzate da nomi poco altisonanti, nelle ultime ore sono stati accostati ai viola profili come Matteo Ruggeri, Brooke Norton-Cuffy, Luca Koleosho e Radu Dragusin. Giocatori giovani, internazionali e in linea con l'identikit tracciato dalla nuova dirigenza.Per il momento si tratta soltanto di sondaggi e valutazioni preliminari, ma l'impressione è che dalle riunioni negli Stati Uniti sia emersa la volontà di investire per affrontare nel migliore dei modi la stagione del centenario.