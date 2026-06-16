Labaro Viola

Antognoni: "I rapporti con la Fiorentina sono nulli. Mi hanno invitato al Centenario ma non credo di partecipare"

Le parole di Giancarlo Antognoni intervistato a La Repubblica con considerazioni polemiche nei confronti della società

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2026 09:14
Antognoni: "I rapporti con la Fiorentina sono nulli. Mi hanno invitato al Centenario ma non credo di partecipare" -
Rassegna Stampa
Condividi

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica, c'è spazio per la bandiera della Fiorentina ed ex campione del mondo, Giancarlo Antognoni.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni dell'ex dirigente e centrocampista viola:

Sull'amore per la Fiorentina:
"A prima vista. Arrivai a 18 anni, dopo tre partite si creò un connubio tra me e il popolo fiorentino che si è protratto nel tempo".

Il rapporto con il club:
"Cinque anni fa volevano demansionarmi. Non potevo accettare. La mia dignità non ha prezzo. Da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli. Ora c'è il Centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò. Servirebbero passi più concreti". 

La Fiorentina che vorrei:
"Vorrei vedere una squadra giovane, che lotti per tornare in Europa. Grosso penso sia la scelta giusta per la panchina".

Mancati trasferimenti:
"La Juve di Agnelli insisteva molto molto. Parlò con il presidente Melloni, lui disse no. A me spiegò: Firenze non mi perdonerebbe mai se ti do via. Roma? Dino Viola mi voleva a tutti i costi. Andai a cena con Rita a casa sua, non riuscì a convincermi. Non ho mai tradito i fiorentini."

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok