Di Marzio rivela: "Paratici spinge per Giovanni Baroni, la Fiorentina sfida Dortmund e Chelsea"

Il talento argentino classe 2009 ha conquistato gli osservatori viola: contatti già avviati e progetto tecnico pronto. Clausola da 25 milioni

La Fiorentina è rimasta stregata da un talento argentino di 17 anni. Il suo nome è Giovanni Baroni e gioca in patria con il Talleres. Di ruolo trequartista, ha origini italiane e prenderà il passaporto italiano. In Europa e in Italia, però, ci sono altre squadre su di lui, tra tutte Borussia Dortmund e Chelsea.

Piace a tante squadre quindi, ma la Fiorentina sta presentando un progetto tecnico per convincerlo e ha già contattato il suo entourage. L'idea dei viola è quella di puntare su di lui e valorizzarlo fin da subito. Per farlo, servirà un investimento importante: la sua clausola è di 25 milioni, anche se si potrebbe anche scendere sui 15 più bonus.

CHI È GIOVANNI BARONI - Nato in Argentina e cresciuto nelle giovanili del Talleres, il classe 2009 è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio argentino. In stagione ha giocato 15 partite in prima squadra, ma ha stupito soprattutto per quanto fatto nell'ultimo sudamericano Sub17, giocato ad aprile in Cile. Premiato come miglior giocatore del torneo, ha vestito la maglia della nazionale argentina indossando la numero 10. Ora la Fiorentina lo vorrebbe portare in Italia.

Lo riporta gianlucadimarzio.com