Notizie Di Marzio Fiorentina

Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"
11 maggio 2026 13:47
Di Marzio allontana Paratici dalla Roma: "Non pensano a lui, il primo profilo è Manna del Napoli"
06 maggio 2026 13:49
Di Marzio: “Vanoli si è preso la Fiorentina: ora il club scelga se crederci davvero o voltare pagina”
17 aprile 2026 12:06
Di Marzio: “Kean? In Italia non vedo molte soluzioni. Milan? Non credo. Discorso diverso all’estero”
14 aprile 2026 08:49
Di Marzio: “Tottenham, De Zerbi valuta un contratto di 5 anni. Ore decisive per il sì”
30 marzo 2026 10:29
Di Marzio afferma: “Valutazioni in corso per Baroni, tra i possibili candidati c’è D’Aversa”
22 febbraio 2026 17:08
Intesa vicina con l'Aris per Kouamé, la Fiorentina può liberarsi di un ingaggio pesante
05 febbraio 2026 22:38
Di Marzio rivela: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Aston Villa per chiudere Kosta Nedeljkovic"
02 febbraio 2026 16:42
Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri
31 gennaio 2026 15:16
Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l'operazione è fattibile"
27 gennaio 2026 23:17
Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"
27 gennaio 2026 00:27
Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"
26 gennaio 2026 15:50
Di Marzio: "La Juve vuole Gudmundsson come vice Yldiz, per la Fiorentina è incedibile"
20 gennaio 2026 22:17
Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione"
15 gennaio 2026 17:42
Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"
11 gennaio 2026 22:47
Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"
08 gennaio 2026 00:31
Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"
06 gennaio 2026 00:16
Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"
05 gennaio 2026 23:11
Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"
03 gennaio 2026 22:51
Di Marzio rivela: la Fiorentina pensa a Mateo Silvetti, talento argentino dell’Inter Miami
30 dicembre 2025 00:08
Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"
29 dicembre 2025 14:33
Di Marzio: "Paratici colpito dal progetto Fiorentina, la voglia di rientrare in Italia è stata determinante"
23 dicembre 2025 11:50
Di Marzio: "Accordo totale tra la Fiorentina e Vanoli, domani a Firenze primo allenamento"
06 novembre 2025 22:24
Di Marzio: "Vanoli tratta la risoluzione col Torino, poi firmerà con la Fiorentina con diversi bonus"
06 novembre 2025 13:56
Di Marzio: "Vanoli tratta la risoluzione del contratto con il Torino. Poi la firma con la Fiorentina"
06 novembre 2025 10:21
Di Marzio rivela: "Vanoli è in pole per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina già dopo il Mainz"
05 novembre 2025 19:17
Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”
04 novembre 2025 19:01
Di Marzio conferma: "Sarà Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"
03 novembre 2025 22:26
Di Marzio: "La Fiorentina valuta D'Aversa per la panchina. Ancora nessun accordo per la rescissione di Pioli"
03 novembre 2025 18:23
Di Marzio: "Accordo fino al 2026 tra la Juventus e Spalletti, domani la firma del contratto"
28 ottobre 2025 23:38
Di Marzio: "Commisso non vuole cambiare allenatore. Non ci sono stati contatti con altri tecnici"
21 ottobre 2025 22:04
Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
Di Marzio conferma: "Fiorentina-Kean, intesa per il rinnovo: clausola ritoccata verso l’alto"
30 agosto 2025 00:12
Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”
28 agosto 2025 18:03
Di Marzio: "Atalanta, occhi su Comuzzo: la Fiorentina spara alto, chiede 35 milioni"
27 agosto 2025 23:37
Di Marzio rivela: "L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo"
26 agosto 2025 17:09
Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"
20 agosto 2025 00:27
Di Marzio rilancia: "Fiorentina, contatti continui per George Ilenikhena del Monaco"
19 agosto 2025 00:19
Di Marzio: "Il Cagliari ha fissato le visite mediche per Sebastiano Esposito, affare in chiusura"
10 agosto 2025 12:36
Di Marzio: "Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L'esterno ha già firmato il contratto"
08 agosto 2025 22:16
Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"
05 agosto 2025 00:12
Di Marzio spegne la Fiorentina: "Inter e Cagliari vicinissime all'accordo per Sebastiano Esposito."
02 agosto 2025 16:14
Di Marzio: "La Roma ha chiuso per Daniele Ghilardi del Verona" La Fiorentina incassa 5 milioni
29 luglio 2025 00:33
Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata
23 luglio 2025 18:25
Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"
18 luglio 2025 00:36
Di Marzio: "Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l'Al-Ahli"
17 luglio 2025 23:30
Gianluca Di Marzio annuncia: "In chiusura la trattativa tra Hellas e Fiorentina per Nicolas Valentini"
17 luglio 2025 19:33
Di Marzio rivela: "Il Parma per l'attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l'Inter"
16 luglio 2025 22:58
Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"
11 luglio 2025 14:44
Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"
10 luglio 2025 22:47
Di Marzio: "Pisa, per Nzola domani contatti con la Fiorentina, sullo fondo Cutrone e Simeone"
10 luglio 2025 00:29
Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"
09 luglio 2025 23:46
Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"
03 luglio 2025 22:48
Di Marzio rivela: "Fiorentina e Betis si vedranno domani per parlare di Mandragora"
03 luglio 2025 00:11
Di Marzio: "La Carrarese è interessata a Tommaso Rubino della Fiorentina per rinforzare l'attacco"
01 luglio 2025 20:34
Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"
01 luglio 2025 19:53
Di Marzio annuncia: "Bove ha superato bene gli ultimi esami fatti, più vicino il rientro in campo"
26 giugno 2025 23:30
Di Marzio annuncia: "Harder va in prestito al Padova, ma prima rinnova il contratto con la Fiorentina"
25 giugno 2025 22:48
Sky Sport rivela: "Kean vuole capire il progetto della Fiorentina prima di ascoltare altre offerte"
25 giugno 2025 19:22
Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l'Empoli fa una valutazione troppo alta"
24 giugno 2025 00:13
Di Marzio: "Fazzini sempre più vicino alla Fiorentina per circa 10 milioni. Restano da limare i bonus"
20 giugno 2025 19:27
Di Marzio rivela: "La Fiorentina sta pensando di riportare in Serie A Hamed Junior Traoré"
19 giugno 2025 00:16
Di Marzio annuncia: "Gilardino sarà il nuovo tecnico del Pisa, contratto di due anni con opzione"
17 giugno 2025 23:54
Di Marzio annuncia: "In caso di necessità il Milan prenderà uno tra Comuzzo e Leoni in difesa"
17 giugno 2025 00:25
Di Marzio rivela: "La Fiorentina è in rimonta sul Bologna nella corsa per Dzeko. Ora i viola sono avanti"
13 giugno 2025 23:58
Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"
10 giugno 2025 15:18
Di Marzio annuncia: "Se Spalletti salta si sceglierà uno tra Ranieri e Pioli per la Nazionale"
07 giugno 2025 15:49
Di Marzio rivela: "Nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi Gilardino per la panchina della Fiorentina"
02 giugno 2025 12:49
Di Marzio: "Sarri firmerà un biennale con la Lazio a 2,8 milioni a stagione dopo il triennio 2021-2024"
01 giugno 2025 11:36
Di Marzio: "Lazio va avanti per il ritorno di Sarri. Contatti continui, biennale da 2,5 milioni a stagione"
28 maggio 2025 15:45
Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"
27 maggio 2025 23:36
Di Marzio: "Il Como programma il futuro con Fabregas. Pronti 30mln per Yeremay"
16 maggio 2025 22:42
Di Marzio: "La Fiorentina ha incontrato Kean, ribadendogli la sua centralità nel progetto viola"
22 aprile 2025 16:36
Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller. Di Marzio conferma l'interesse
17 aprile 2025 00:50
Di Marzio: "Fagioli aspetta il rilancio della Fiorentina a titolo definitivo. Non c'è intesa con il Marsiglia"
03 febbraio 2025 14:30
Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"
02 febbraio 2025 23:24
Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina"
02 febbraio 2025 18:26
Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"
01 febbraio 2025 14:48
Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"
01 febbraio 2025 13:47
Di Marzio: "Offerta Fiorentina per Ndour, 5 milioni e 50% futura rivendita al Psg. C'è anche la Lazio"
01 febbraio 2025 13:36
Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"
01 febbraio 2025 00:30
Di Marzio: "Fiorentina, accordo con Fagioli per l'ingaggio, si tratta per un prestito con obbligo"
31 gennaio 2025 23:19
Di Marzio rivela: "La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli"
31 gennaio 2025 16:14
Di Marzio: "Incontro in corso tra Manna, Ds del Napoli, e l'agente di Comuzzo, cessione vicina"
29 gennaio 2025 14:04
Di Marzio: "Respinti 20 milioni per Comuzzo, nuovo tentativo del Napoli per Pongracic"
28 gennaio 2025 23:59
Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"
28 gennaio 2025 15:28
Di Marzio rivela: "La Fiorentina chiuderà domani per Pablo Marì, trattativa senza contropartite"
27 gennaio 2025 14:16
Di Marzio: "L'Empoli spinge per Kouamé in uscita dalla Fiorentina, destinazione gradita all'ivoriano"
24 gennaio 2025 13:23
Di Marzio: "Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l'intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito"
23 gennaio 2025 20:44
Di Marzio: "La Fiorentina considera eccessive le cifre richieste dal PSG per Ndour a titolo definitivo"
23 gennaio 2025 20:20
Di Marzio: "Pongracic è il nuovo obiettivo del Napoli, ma la Fiorentina non apre al prestito"
23 gennaio 2025 14:07
Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"
21 gennaio 2025 13:18
Di Marzio: "C'è anche il Trabzonspor su Ikonè, i contatti con il Chicago Fire si sono raffreddati"
21 gennaio 2025 12:44
Di Marzio: "Lo Zenit ha in pugno Luiz Enrique, ma lui non ha ancora accettato. La Fiorentina vira su Man"
18 gennaio 2025 23:51
Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"
18 gennaio 2025 00:11
Di Marzio: "Sondaggio Fiorentina per Cristante. Non c'è una vera e propria trattativa ma è nella lista"
17 gennaio 2025 23:59
Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Luiz Enrique, parti vicine a trovare un accordo"
16 gennaio 2025 00:29
Di Marzio: "Fiorentina, fatto un nuovo tentativo per Frendrup, ma per il Genoa a gennaio è incedibile"
09 gennaio 2025 23:50
Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"
08 gennaio 2025 00:16
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"
07 gennaio 2025 00:39
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