Labaro Viola

Notizie Di Marzio Fiorentina

Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"

11 maggio 2026 13:47

Di Marzio allontana Paratici dalla Roma: "Non pensano a lui, il primo profilo è Manna del Napoli"

06 maggio 2026 13:49

Di Marzio: “Vanoli si è preso la Fiorentina: ora il club scelga se crederci davvero o voltare pagina”

17 aprile 2026 12:06

Di Marzio: “Kean? In Italia non vedo molte soluzioni. Milan? Non credo. Discorso diverso all’estero”

14 aprile 2026 08:49

Di Marzio: “Tottenham, De Zerbi valuta un contratto di 5 anni. Ore decisive per il sì”

30 marzo 2026 10:29

Di Marzio afferma: “Valutazioni in corso per Baroni, tra i possibili candidati c’è D’Aversa”

22 febbraio 2026 17:08

Intesa vicina con l'Aris per Kouamé, la Fiorentina può liberarsi di un ingaggio pesante

05 febbraio 2026 22:38

Di Marzio rivela: "Proseguono i contatti tra Fiorentina e Aston Villa per chiudere Kosta Nedeljkovic"

02 febbraio 2026 16:42

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l'operazione è fattibile"

27 gennaio 2026 23:17

Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"

27 gennaio 2026 00:27

Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"

26 gennaio 2026 15:50

Di Marzio: "La Juve vuole Gudmundsson come vice Yldiz, per la Fiorentina è incedibile"

20 gennaio 2026 22:17

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt al Sassuolo ma il club neroverde non apre alla cessione"

15 gennaio 2026 17:42

Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"

11 gennaio 2026 22:47

Di Marzio: "La Fiorentina ha ormai in pugno Brescianini, l'Atalanta ha accettato l'offerta"

08 gennaio 2026 00:31

Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"

06 gennaio 2026 00:16

Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"

05 gennaio 2026 23:11

Di Marzio: "Brescianini sul taccuino di Paratici, forte interesse per il mediano dell'Atalanta"

03 gennaio 2026 22:51

Di Marzio rivela: la Fiorentina pensa a Mateo Silvetti, talento argentino dell’Inter Miami

30 dicembre 2025 00:08

Di Marzio: "La Fiorentina è interessata a Samardzic dell'Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini"

29 dicembre 2025 14:33

Di Marzio: "Paratici colpito dal progetto Fiorentina, la voglia di rientrare in Italia è stata determinante"

23 dicembre 2025 11:50

Di Marzio: "Accordo totale tra la Fiorentina e Vanoli, domani a Firenze primo allenamento"

06 novembre 2025 22:24

Di Marzio: "Vanoli tratta la risoluzione col Torino, poi firmerà con la Fiorentina con diversi bonus"

06 novembre 2025 13:56

Di Marzio: "Vanoli tratta la risoluzione del contratto con il Torino. Poi la firma con la Fiorentina"

06 novembre 2025 10:21

Di Marzio rivela: "Vanoli è in pole per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina già dopo il Mainz"

05 novembre 2025 19:17

Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”

04 novembre 2025 19:01

Di Marzio conferma: "Sarà Roberto Goretti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"

03 novembre 2025 22:26

Di Marzio: "La Fiorentina valuta D'Aversa per la panchina. Ancora nessun accordo per la rescissione di Pioli"

03 novembre 2025 18:23

Di Marzio: "Accordo fino al 2026 tra la Juventus e Spalletti, domani la firma del contratto"

28 ottobre 2025 23:38

Di Marzio: "Commisso non vuole cambiare allenatore. Non ci sono stati contatti con altri tecnici"

21 ottobre 2025 22:04

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

10 ottobre 2025 23:26

Di Marzio conferma: "Fiorentina-Kean, intesa per il rinnovo: clausola ritoccata verso l’alto"

30 agosto 2025 00:12

Di Marzio: “A breve incontro tra Venezia e Fiorentina per Nicolussi Caviglia per trovare l’intesa”

28 agosto 2025 18:03

Di Marzio: "Atalanta, occhi su Comuzzo: la Fiorentina spara alto, chiede 35 milioni"

27 agosto 2025 23:37

Di Marzio rivela: "L'Al Hilal ha presentato un'offerta da 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo"

26 agosto 2025 17:09

Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"

20 agosto 2025 00:27

Di Marzio rilancia: "Fiorentina, contatti continui per George Ilenikhena del Monaco"

19 agosto 2025 00:19

Di Marzio: "Il Cagliari ha fissato le visite mediche per Sebastiano Esposito, affare in chiusura"

10 agosto 2025 12:36

Di Marzio: "Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L'esterno ha già firmato il contratto"

08 agosto 2025 22:16

Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"

05 agosto 2025 00:12

Di Marzio spegne la Fiorentina: "Inter e Cagliari vicinissime all'accordo per Sebastiano Esposito."

02 agosto 2025 16:14

Di Marzio: "La Roma ha chiuso per Daniele Ghilardi del Verona" La Fiorentina incassa 5 milioni

29 luglio 2025 00:33

Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata

23 luglio 2025 18:25

Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"

18 luglio 2025 00:36

Di Marzio: "Kessie è il vero obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, contatti con l'Al-Ahli"

17 luglio 2025 23:30

Gianluca Di Marzio annuncia: "In chiusura la trattativa tra Hellas e Fiorentina per Nicolas Valentini"

17 luglio 2025 19:33

Di Marzio rivela: "Il Parma per l'attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l'Inter"

16 luglio 2025 22:58

Di Marzio: "Betis offre 9 milioni per Ghilardi del Verona. Fiorentina detiene il 50% di rivendita"

11 luglio 2025 14:44

Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"

10 luglio 2025 22:47

Di Marzio: "Pisa, per Nzola domani contatti con la Fiorentina, sullo fondo Cutrone e Simeone"

10 luglio 2025 00:29

Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"

09 luglio 2025 23:46

Di Marzio annuncia: "Moreno saluta Firenze: ai dettagli il trasferimento al Levante in prestito con diritto"

03 luglio 2025 22:48

Di Marzio rivela: "Fiorentina e Betis si vedranno domani per parlare di Mandragora"

03 luglio 2025 00:11

Di Marzio: "La Carrarese è interessata a Tommaso Rubino della Fiorentina per rinforzare l'attacco"

01 luglio 2025 20:34

Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"

01 luglio 2025 19:53

Di Marzio annuncia: "Bove ha superato bene gli ultimi esami fatti, più vicino il rientro in campo"

26 giugno 2025 23:30

Di Marzio annuncia: "Harder va in prestito al Padova, ma prima rinnova il contratto con la Fiorentina"

25 giugno 2025 22:48

Sky Sport rivela: "Kean vuole capire il progetto della Fiorentina prima di ascoltare altre offerte"

25 giugno 2025 19:22

Di Marzio: "La Fiorentina ha chiesto Anjorin ma l'Empoli fa una valutazione troppo alta"

24 giugno 2025 00:13

Di Marzio: "Fazzini sempre più vicino alla Fiorentina per circa 10 milioni. Restano da limare i bonus"

20 giugno 2025 19:27

Di Marzio rivela: "La Fiorentina sta pensando di riportare in Serie A Hamed Junior Traoré"

19 giugno 2025 00:16

Di Marzio annuncia: "Gilardino sarà il nuovo tecnico del Pisa, contratto di due anni con opzione"

17 giugno 2025 23:54

Di Marzio annuncia: "In caso di necessità il Milan prenderà uno tra Comuzzo e Leoni in difesa"

17 giugno 2025 00:25

Di Marzio rivela: "La Fiorentina è in rimonta sul Bologna nella corsa per Dzeko. Ora i viola sono avanti"

13 giugno 2025 23:58

Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"

10 giugno 2025 15:18

Di Marzio annuncia: "Se Spalletti salta si sceglierà uno tra Ranieri e Pioli per la Nazionale"

07 giugno 2025 15:49

Di Marzio rivela: "Nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi Gilardino per la panchina della Fiorentina"

02 giugno 2025 12:49

Di Marzio: "Sarri firmerà un biennale con la Lazio a 2,8 milioni a stagione dopo il triennio 2021-2024"

01 giugno 2025 11:36

Di Marzio: "Lazio va avanti per il ritorno di Sarri. Contatti continui, biennale da 2,5 milioni a stagione"

28 maggio 2025 15:45

Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"

27 maggio 2025 23:36

Di Marzio: "Il Como programma il futuro con Fabregas. Pronti 30mln per Yeremay"

16 maggio 2025 22:42

Di Marzio: "La Fiorentina ha incontrato Kean, ribadendogli la sua centralità nel progetto viola"

22 aprile 2025 16:36

Fiorentina, primo sondaggio per Thomas Müller. Di Marzio conferma l'interesse

17 aprile 2025 00:50

Di Marzio: "Fagioli aspetta il rilancio della Fiorentina a titolo definitivo. Non c'è intesa con il Marsiglia"

03 febbraio 2025 14:30

Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"

02 febbraio 2025 23:24

Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina"

02 febbraio 2025 18:26

Di Marzio: "Lo Stoccarda ha chiesto Richardson, operazione possibile solo a titolo definitivo"

01 febbraio 2025 14:48

Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"

01 febbraio 2025 13:47

Di Marzio: "Offerta Fiorentina per Ndour, 5 milioni e 50% futura rivendita al Psg. C'è anche la Lazio"

01 febbraio 2025 13:36

Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"

01 febbraio 2025 00:30

Di Marzio: "Fiorentina, accordo con Fagioli per l'ingaggio, si tratta per un prestito con obbligo"

31 gennaio 2025 23:19

Di Marzio rivela: "La Juventus segue Anjorin dell'Empoli in caso di uscita di Fagioli"

31 gennaio 2025 16:14

Di Marzio: "Incontro in corso tra Manna, Ds del Napoli, e l'agente di Comuzzo, cessione vicina"

29 gennaio 2025 14:04

Di Marzio: "Respinti 20 milioni per Comuzzo, nuovo tentativo del Napoli per Pongracic"

28 gennaio 2025 23:59

Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"

28 gennaio 2025 15:28

Di Marzio rivela: "La Fiorentina chiuderà domani per Pablo Marì, trattativa senza contropartite"

27 gennaio 2025 14:16

Di Marzio: "L'Empoli spinge per Kouamé in uscita dalla Fiorentina, destinazione gradita all'ivoriano"

24 gennaio 2025 13:23

Di Marzio: "Torino in pressing per Ikoné. Si cerca l'intesa, ma la Fiorentina fa muro per un prestito"

23 gennaio 2025 20:44

Di Marzio: "La Fiorentina considera eccessive le cifre richieste dal PSG per Ndour a titolo definitivo"

23 gennaio 2025 20:20

Di Marzio: "Pongracic è il nuovo obiettivo del Napoli, ma la Fiorentina non apre al prestito"

23 gennaio 2025 14:07

Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"

21 gennaio 2025 13:18

Di Marzio: "C'è anche il Trabzonspor su Ikonè, i contatti con il Chicago Fire si sono raffreddati"

21 gennaio 2025 12:44

Di Marzio: "Lo Zenit ha in pugno Luiz Enrique, ma lui non ha ancora accettato. La Fiorentina vira su Man"

18 gennaio 2025 23:51

Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"

18 gennaio 2025 00:11

Di Marzio: "Sondaggio Fiorentina per Cristante. Non c'è una vera e propria trattativa ma è nella lista"

17 gennaio 2025 23:59

Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Luiz Enrique, parti vicine a trovare un accordo"

16 gennaio 2025 00:29

Di Marzio: "Fiorentina, fatto un nuovo tentativo per Frendrup, ma per il Genoa a gennaio è incedibile"

09 gennaio 2025 23:50

Di Marzio: "Se parte Kayode la Fiorentina a destra punta su Coulibaly"

08 gennaio 2025 00:16

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"

07 gennaio 2025 00:39

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