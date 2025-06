Di Marzio annuncia: “Bove ha superato bene gli ultimi esami fatti, più vicino il rientro in campo”

Gianluca Di Marzio scrive sui suoi account social del possibile ritorno in campo di Edoardo Bove. Il giornalista spiega di come Bove abbia svolto nelle ultime settimane degli accertamenti che avrebbero dato esito negativo, cioè che sembrano permettere al ragazzo di tornare a giocare. Mancherebbero ancora pochi esami e, se i risultati saranno ancora positivi, ci si potrebbe aspettare il via libera definitivo per l’idoneità sportiva. Il ragazzo è felicissimo e scalpita ovviamente per un ritorno in campo che sarebbe la meravigliosa conclusione di una brutta vicenda. Il primo luglio Edoardo tornerà alla Roma e da lì si capirà il futuro, legato anche a questioni burocratiche di norme sulla sicurezza sportiva. Bove potrebbe tornare a giocare a calci:, in Italia o all’estero poco conta: è una bellissima notizia.