PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, ATTACCO IMBARAZZANTE. RANIERI IL MIGLIORE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro il Genoa

De Gea 6,5 Nel primo tempo compie una bella parata per niente scontata. Nel secondo tempo, al minuto 59 sbaglia clamorosamente l'uscita su calcio d'angolo e per poco il Genoa non ne approfitta. Al minuto 69 si fa perdonare e compie una grandissima parata da pochi metri

Dodò 5 Perde diversi palloni dove sarebbe stato semplice fare meglio. Mette nel mezzo diversi palloni interessanti ma nessuno riesce a sfruttare l'occasione. Nel secondo tempo sfrutta malissimo una bellissima palla di Gudmundsson che lo lancia a campo aperto

Pongracic 6 Ordinaria amministrazione senza infamia e senza lode. Gestisce bene i palloni e le offensive avversarie

Ranieri 6,5 Il difensore viola è il giocatore più sul pezzo della truppa, difende con ardore, quando attacca lo fa bene ed a inizio secondo tempo va vicino al gol del vantaggio con un bel pallone che va vicino al palo ma che poteva essere anche un grandissimo assist che però nessuno sfrutta

Gosens 5,5 Fisicamente non sta bene, non è brillante e si vede. Cerca di tenere botta in entrambe le fasi svolgendo diligentemente il suo compito

Fagioli 5,5 Non è facile giocare in un ruolo dove devi inventare, lanciare, trovare compagni. Perchè intorno a lui non ci sono movimenti senza palla. La pecca è che potrebbe calciare in porta maggiormente

Ndour 5,5 Parecchio impreciso nella fase offensiva, dà una mano con la sua fisicità in ripiegamento

Mandragora 5,5 Svolte il suo compito in maniera elementare, anche lui senza nessun tipo di sussulto nè con grandi errori. Nel primo tempo perde spesso palloni e tempi di giocata o tiro negli ultimi metri

Solomon 5,5 Predica nel deserto, è l'unico giocatore offensivo che prova la giocata, che trova l'uno contro uno in area. Intorno a lui il nulla, anche quando prova a dialogare con qualcuno per una triangolazione che porta al tiro, trova zero spunti. Cala leggermente nella ripresa

Parisi 5,5 Nel primo tempo pasticcia tanto, nel secondo inizia con una bella progressione in cui salta tutti. A parte qualche bella giocata bella da vedere, ma non incide mai in zona porta. Zero tiri e zero assist, e per un esterno offensivo sono una grande pecca

Braschi 5,5 Voto di incoraggiamento per il 20enne viola all'esordio dal primo minuto. Non riesce mai a tirare in porta e perde la maggior parte dei palloni che gli vengono dati. Si impegna

Fabbian 5,5 Qualche corsa ma poco o nulla

Brescianini 5,5 Perde in uscita un pallone che per poco non costava caro. Poi non si vede più

Piccoli 5,5 Rispetto a Braschi lotta meglio fisicamente con il diretto avversario, per il resto nulla