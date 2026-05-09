La rabbia di Davis contro Dossena: "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita"

La denuncia del centravanti dell'Udinese Davis, le sue parole

Dopo esser irrefrenabile in campo nel finale all'Unipol Domus tra Cagliari e Udinese, Keinan Davis condanna pubblicamente sui social quanto accaduto. L'inglese, vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore avversario, ha attaccato nelle storie Instagram Alberto Dossena, reo secondo l'attaccante bianconero di averlo aggredito verbalmente. "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia oggi durante la partita. Spero che la Lega Serie A faccia qualcosa a riguardo ma vedremo", ha scritto Keinan. Intanto l'Udinese attraverso una nota ufficiale si è già schierata al fianco del suo calciatore, che ha già ricevuto pubblicamente il supporto di Zaniolo e di capitan Karlstrom a DAZN