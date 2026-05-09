Vi ricordate di Riera? Viene zittito dai suoi calciatori e i tifosi lo insultano: “È un chiacchierone”

Riera lo scorso anno disse a Palladino che allenava una squadra da 300 milioni, ma ora che l’allena lui le cose vanno malissimo

Vi ricordate Albert Riera? La Fiorentina lo ha affrontato lo scorso anno in Conference League e fu protagonista di un duro scontro con Palladino. In sala stampa infatti lo spagnolo attaccò l’allenatore tecnico Viola: “Lui è giovane, ha molto da imparare. Se la Fiorentina gioca così fa poca squadra. Oggi eravamo 13 milioni contro 300 e gli ho messo paura, vediamo magari la prossima volta sarò io quello con la squadra da 300 milioni.”

Oggi effettivamente allena una squadra da 300 milioni, anzi quasi 400 secondo Transfermarkt, ma le cose stanno andando malissimo. Subentrato a metà stagione non è riuscito a dare la svolta alla squadra anzi le cose sono andate peggiorando. Riera viene infatti accusato di avere una gestione quasi dittatoriale dello spogliatoio e si è messo contro diversi calciatori. Ieri Bukartd è entrato dalla panchina e dopo aver segnato ha zittito il suo stesso allenatore davanti alle telecamere.

Anche i tifosi non lo amano, su X si sta scatenando il putiferio, con l’allenatore che viene accusato di essere un chiacchierone: “È solo un chiacchierone, non ha portato risultati.” O ancora: “Abbiamo da qualche parte una raccolta di tutte le sue citazioni?” Insomma adesso la squadra da 300 milioni l’allena lui ma ancora per poco. Il Francoforte ha già fatto capire che verrà esonerato al termine della stagione