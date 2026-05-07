Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Gli inglesi che hanno fermato la Fiorentina ai quarti conquistano la finale e ora puntano al trionfo europeo

Per la prima volta nelle ultime quattro stagioni la Fiorentina non è riuscita a raggiungere almeno le semifinali di Conference League. Il percorso europeo dei viola si è fermato ai quarti contro il Crystal Palace, formazione che adesso volerà in finale dopo aver superato anche il turno successivo e che viene considerata la grande favorita per la conquista del trofeo. Sarà infatti Crystal Palace-Rayo Vallecano l’atto conclusivo della competizione europea il 27 Maggio a Lipsia, una finale inedita conquistata al termine di due semifinali molto diverse tra loro.

Gli inglesi hanno staccato il pass grazie al successo maturato contro lo Shakhtar al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Dopo un avvio equilibrato, al 25’ è arrivato l’autogol di Pedro Henrique che ha portato avanti il Palace. Lo Shakhtar ha reagito trovando il pari al 34’ con Eguinaldo su assist di Pedro Henrique, ma nella ripresa la squadra inglese ha ripreso il controllo del match. Decisivo il gol del solito Sarr al 52’, nato da un’azione sviluppata sulla sinistra con l’assist di Mitchell. Nel finale il Crystal Palace ha gestito il vantaggio sfiorando anche il tris con Strand Larsen e Traoré, fermati dagli interventi del portiere avversario.

Dall’altra parte sarà il Rayo Vallecano a contendersi il trofeo. Gli spagnoli hanno eliminato lo Strasburgo imponendosi anche nel ritorno per 1-0 dopo il vantaggio ottenuto nella gara d’andata. A decidere il match è stato ancora Alemão al 42’, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Penders sulla conclusione di Lejeune.

Il Rayo ha dominato gran parte della partita creando numerose occasioni già nel primo tempo con Alemão, Isi Palazón e de Frutos. Nella ripresa gli spagnoli hanno continuato a controllare il gioco andando vicini al raddoppio con Isi Palazón, de Frutos e Camello, mentre lo Strasburgo ha avuto la migliore opportunità al 73’ con Barco, fermato prima da Chavarria e poi da Batalla.

Adesso l’ultimo atto della Conference League vedrà di fronte due squadre che hanno saputo sorprendere durante tutta la competizione. Il Crystal Palace parte con i favori del pronostico, mentre il Rayo Vallecano proverà a completare una cavalcata europea già storica. [Foto Getty Images]